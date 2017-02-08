В ЗКО будут восстанавливать и строить свыше 30 водопроводов

На начало 2017 года в Западно-Казахстанской области доступ к централизованному водоснабжению имеют жители 37% сёл (вода есть в 164 сельских населённых пунктах из 433). До конца года власти намерены увеличить процент сёл, где есть водопроводы, до 38,1%.

По данным областного управления строительства, в 2017 году по программе «Ақ Бұлақ» по области будут реконструированы и построены 31 водопровод на общую сумму 3,4 млрд. тенге.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель руководителя областного управления строительства Алибек Антазиев сообщил, что большая часть из данных проектов – переходящие на 2018 год. В 2017 году будут сданы в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения: в сёлах Коктерек и Борли Бокейординского района, в селе Казталовка Казталовского района, селе Чижа-2 Таскалинского района, в сёлах Акжол и Павлово Зеленовского района, селе Сары Омир Теректинского района (в общей сумме будет построено 54,652 км и реконструировано 34,730 км водопровода).

В результате этой работы 2 584 человек получат доступ к централизованному водоснабжению, для 4 940 человек улучшатся качество услуг водоснабжения.

Кстати, за 2016 год в ЗКО был построен один водопровод в селе Нурсай Казталовского района, стоимостью 249,8 млн. тенге. Генеральный подрядчик – ТОО «ҚұрылысГаз». Объект введен в эксплуатацию 1 ноября 2016 года.





Людмила КАЛАШНИКОВА