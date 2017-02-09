AI призывает Астану «остановить наступление на социальные медиа»

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает власти Казахстана «остановить беспрецедентное наступление на социальные медиа», говорится в опубликованном сегодня докладе организации.

В докладе под названием «Думай прежде, чем постить: Уничтожение пространства для свободы выражения мнения в социальных сетях в Казахстане» отмечается, что Астана использует «всё более изощренные и агрессивные методы, чтобы искоренить инакомыслие в Интернете и социальных сетях». Власти используют законодательство для ограничения или блокировки доступа к определенным сайтам и применения административных и уголовных санкций в отношении пользователей, использовавших Сеть для осуществления прав на свободу слова и мирных собраний, считают правозащитники.

«Независимые СМИ в Казахстане уже практически задушены, но Интернет долгое время оставался относительно свободным пространством, где можно было высказывать критические мнения, не опасаясь цензуры правительства. Это больше не так», — отмечает Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии. Он добавляет, что сейчас власти отслеживают инакомыслящих в Интернете, используют публикации из социальных сетей для судебного преследования, осуждения и лишения свободы правозащитников. Amnesty International подробно останавливается в отчете на деле гражданских активистов из Атырау Макса Бокаева и Талгата Аяна, которые были арестованы после стихийного митинга по «земельному вопросу» и впоследствии приговорены к пяти годам тюрьмы каждый по обвинению в «возбуждении розни» и других «преступлениях». Amnesty International считает Бокаева и Аяна узниками совести, которые лишились свободы исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Правозащитная организация упоминает массовые задержания пользователей соцсетей в Казахстане весной прошлого года, накануне намеченного на 21 мая общенационального протеста против инициируемой властями земельной реформы. «В большинстве случаев единственное, что сделали арестованные, — в социальных сетях заявили о своём намерении принять участие в акциях протеста, запланированных на 21 мая, сообщили информацию об этих протестах или высказали свою поддержку им», — подчеркивается в отчете. Правозащитники перечисляют в отчете случаи уголовного преследования людей за опубликованные в Сети сообщения, расценивая эти случаи как нарушения свободы выражения в Интернете.

Правозащитники отмечают, что, вопреки усилиям властей представить Казахстан в качестве «информационного общества», они установили «необоснованные ограничения в законодательстве и на практике на доступ к источникам информации в Интернете». Вследствие этого многие пользователи получают доступ к материалам в Интернете через виртуальные частные сети, чтобы избежать слежки или получить доступ к заблокированным материалам.

Amnesty International призывает власти Казахстана обеспечить свободную реализацию права на свободу выражения, внести изменения в административный и уголовный кодексы, которые в настоящее время используются для того, чтобы заставить замолчать критиков и отправлять за решетку мирных демонстрантов.

Азаттык