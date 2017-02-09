Акиму ЗКО потребовалось время для того, чтобы узнать, откуда у него автомобиль за 56 млн тенге

Аким ЗКО Алтай Кульгинов на редакционный запрос «Уральской недели» о своем служебном автомобиле не смог предоставить ответа в установленный законом срок.

30 января 2017 года редакция «Уральской недели» направила официальный запрос на блог акима области, с просьбой объяснить происхождение нового служебного автомобиля акима области Audi A8 Long. Через три дня 3 февраля аким области в своем блоге опубликовал промежуточный ответ на редакционный запрос. Судя по нему, акиму требуется больше времени для того, чтобы ответить на все поставленные вопросы. В своем ответе аким не указал, когда именно журналистам стоит ждать ответа на редакционный запрос.

Напомним, что поводом для внимания к служебному автомобилю акима послужило появление нового авто под государственными номерами акима области 001 WK — роскошного Audi A8 Long. Факт приобретения этого автомобиля в эксклюзивной отделке и топовой (самой дорогой) комплектации покупателем из Уральска, подтвердили в офисе официального дилера компании Audi в Казахстане ТОО «Меркур Авто». По данным дилера в Уральск в январе этого года был отгружен автомобиль стоимостью 56 млн тенге (около 169 000 долларов США). Пресс-служба акима области сразу после огласки этой информации, сообщила, что аким области лишь арендует этот автомобиль за 50 тысяч тенге в месяц у одного из предпримателей области, чем еще больше привлек внимание журналистов к этой теме. Редакция «Уральской недели» считает, что если версия пресс-службы акима области верна, то это свидетельствует о завуалированной взятке акиму области со стороны неизвестного предпринимателя владельца автомобиля.

С текстом редакционного запроса можно ознакомиться здесь.

Текст ответа акима ЗКО на редакционный запрос редакции:

«Аппарат акима Западно-Казахстанской области сообщает, что Ваше обращение требует дополнительного времени для сбора информации.На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» результаты рассмотрения обращения Вам будут сообщены дополнительно. Также сообщаем, что в случае несогласия с данным решением, Вы имеете право обжаловать его согласно ст. 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».