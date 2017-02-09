Число трудоустроенных инвалидов в Казахстане преувеличено

Вчера аким города Уральск на отчетной встрече с представителями НПО рассказал о проделанной работе с инвалидами. В частности Нариман Турегалиев отметил, что 169 инвалидов Уральске устроены на работу. Вместе с тем, 50 людей с ограниченными возможностями трудоустроены на постоянную работу. В свою очередь исполнительный директор ОО «Кенес» Вениамин Алаев, утверждает, что число трудоустроенных в Казахстане не соответствует действительности.

ОО «Кенес» занимается социальной адаптацией и трудовой реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Алаев рассказал «УН» с какими проблемами сейчас сталкиваются инвалиды в Казахстане и почему число реально работающих в инвалидов в Казахстане завышено.

— У нас центр социальной адаптации и трудовой реабилитации детей с ментальными нарушениями, как это принято говорить мы занимаемся людьми с психоневрологическими патологиями. Главной проблемой согласно конвенции о правах инвалидов является доступ к информации. Люди с ограниченными возможностями не имеют полного или среднего образования. Не говоря уже о высшем. Для нас главным является осведомленность. Инвалидам нужно больше рассказывать о том, какие права вообще у них есть,- говорит Алаев.

По словам Вениамина Алаева, сейчас в Казахстане насчитывается порядка 640 тысяч людей с ограниченными возможностями. По официальным данным, из 640 тысяч инвалидов трудоустроены 82 тысячи. Но это лишь цифры.

— Да есть официальные данные, 82 тысячи. Это говорит Хабар. Но на своем опыте, я знаю что эта цифра завышена. Проблема в том, что у нас нет доступа к информации. Часто очень громко по телевизору говорят, что устроены столько то человек. Но никто ведь не знает, отработал ли он там месяц, может меньше, но его все равно зачислят как трудоустроенного,- поделился Вениамин.

Со слов Алаева, основанного личном опыте работы, количество работающих инвалидов намного меньше. Нет реальных цифр в Казахстане.

— Нужно решать эту проблему, она решится если информация будет доступной,- заключил Алаев.

В частности, со слов общественников на одном и том же рабочем месте может сменится за год например три инвалида, а государство также и напишет, что трудоустроено за год три человека в своем отчете. Хотя по факту там никто не работает уже.

Азамат Муханов