Еще в начале 20-го века Илья Мечников доказал, что гнилостные процессы в кишечнике являются основной причиной развития болезней и преждевременного старения организма. Следовательно чистка кишечника первый шаг на пути к здоровью, молодости и красоте.

От того, как работает наш кишечник, зависит, насколько обильно наши клетки получают все важнейшие питательные вещества, и насколько долго наш организм будет молодым и здоровым.

Печень и почки в нашем организме являются фильтрами, и потому они первыми вступают в неравную борьбу со всеми этими ядами. Зашлаковываясь, они перестают справляться со своими задачами и утрачивают способность очищать кровь, так как сами нуждаются в очистке. И тогда с кровью вся грязь разносится по всему организму с помощью системы кровеносных сосудов, что провоцирует развитие заболеваний кровеносной и сердечно — сосудистой систем. А это будущие гипертония, атеросклероз, инсульты, инфаркты. Мозг насыщается ядами и токсинами, падает зрение, ухудшается слух и память. Дальше токсины несутся к суставам и тканям, зарождая такие заболевания, как артрит, остеохондроз, радикулит, полиартрит.

Зачем чистить кишечник? Согласно статистике, на протяжении всей жизни кишечник пропускает через себя около 100 тонн пищи и почти 40 тысяч литров различных жидкостей. За это время орган буквально обрастает токсичными отходами, которые постепенно твердеют и превращаются в так называемые каловые камни. Новообразования не только отравляют кровь, но и заметно понижают защитные силы организма. Главным фактором развития множества системных заболеваний является именно интоксикация кишечника.

Поэтому для большинства людей, как больных, так и здоровых, крайне необходимой является очистка внутренней среды организма, как в лечебных, так и профилактических целях.

Многие люди уже осознали необходимость чистки кишечника, но до сих пор пользуются не слишком эффективными методами.

Клизмы очищают только первые 40-50см толстой кишки, а аппаратное промывание – дорогостоящая и не самая безопасная процедура.

Популярное в народе очищение льняной мукой тоже нельзя назвать на 100% эффективным и полезным методом.

Для полной очистки кишечника, этот метод не совсем пригоден, так как льняная мука относится к так называемой «растворимой»клетчатке. То есть она выделяет слизь, поглощая токсины, но шлаки остающиеся на стенках кишечника, она вывести не в состоянии, в силу своей мягкой структуры. Для этого нужна еще и грубая,»нерастворимая клетчатка».Так же при этом методе из организма выводятся и полезные вещества(витамины и микроэлементы),которые нужно потом восполнять.

Проведите простой тест, чтобы определить, насколько вы нуждаетесь в очищении кишечника:

Вы часто испытываете головную боль?

2. У вас бывают темные круги под глазами?

3. У вас иногда чешутся и болят уши, из них выделяется жидкость или вы слышите звон?

4. У вас бывает зуд, покраснения и дискомфорт век?

5. У Вас часто бывает заложенность носа, насморк, покашливание?

6. Вы страдаете от угрей или сыпи на коже?

7. Вы много потеете и тело распространяет неприятный запах?

8. У Вас возникают боли в суставах и мышцах?

9. У Вас замедленный обмен веществ, Вам трудно сбрасывать или набирать вес?

10.У Вас частые позывы к мочеиспусканию.?

11.У вас частые запоры?

12.Вы часто страдаете от тошноты или рвоты?

13. У Вас часто пучит живот, бывает газообразование?

14.У Вас есть неприятный привкус во рту или цвет языка серый, белесый, коричневый и др.?

15.У Вас часто сохнут или трескаются губы?

16.Вы сильно реагируете на алкоголь, особенно на следующий день?

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

Если Вы ответили положительно на 7 И БОЛЕЕ ВОПРОСОВ, Вам определенно нужно заняться очищением кишечника;

Если Вы ответили положительно на 4-7 ВОПРОСОВ, у Вас проявляются признаки первичной зашлакованности организма, пора начать контролировать свой рацион, ограничить себя в потреблении вредных продуктов;

Если Вы положительно ответили менее, чем на 4 вопроса, У Вас, скорее всего, нет проблем с зашлакованностью, просто занимайтесь профилактикой.

Специалистами НИИ диетологии совместно с испанскими диетологами, согласно рекомендациям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) была разработана новая формула состава, для полной, комплексной очистки кишечника. В средствах нового поколения присутствует как «растворимая»,так и «нерастворимая» клетчатки. Также, в обязательном порядке в состав вводятся витамины и микроэлементы, так как во время чистки кишечника многие полезные вещества выводятся вместе с клетчаткой.

Плодом совместного сотрудничества стало средство для комплексной очистки кишечника-«Доктор Карен»,которое, по своей эффективности в несколько раз превышает ныне существующие средства.Не зря его называют»Супер метлой » для кишечника. В 2016 году началось производство средства «Др.Карен».в России,и буквально в течении нескольких месяцев стало популярно не только в России, но и в странах СНГ.

Средство «Доктор Карен» уничтожает гнилостные скопления в 2 этапа. Сначала «мягкая» клетчатка аккуратно удаляет слизь и жидкие токсины, а затем уже «твердая» вычищает шлаки и камни. При этом средство не нарушает микрофлору кишечника, а наоборот обновляет ее за счет входящих в состав витаминов и микроэлементов. В результате очищения мы получаем, улучшение своего самочувствия, омоложение кожи и всего организма и способность больше радоваться жизни! Некоторые улучшения вы заметите моментально, а вот другие будут проявлять себя постепенно, проявляясь через какое-то время после чистки.

«Чистый кишечник – хороший иммунитет». И действительно, если внутри чисто, если там не залеживаются отходы, то мы чувствуем себя полными сил и к нам не прицепляются никакие болячки.

ВНИМАНИЕ!

СРЕДСТВО «ДР.КАРЕН» СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА И СЖИГАНИЮ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.

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В течении четырёх лет я боролась с проблемной кожей(воспаления, угри, фурункулы) -ходила к косметологу, делала прижигания жидким азотом и даже переливание крови, но всё было напрасно, я разочаровывалась. И однажды я узнала, что причину всех проблем с кожей нужно искать в пищеварительной системе, а именно в кишечнике .Как оказалось, переболев в детстве желтухой(гепатитом А),у меня нарушилось пищеварение и это привело к длительным запорам. Все токсические вещества проникали в кровь и в виде воспалительных процессов проявлялись на коже. И это несмотря на то, что мне было всего 17 лет. Начала очищать кишечник средством «Др Карен»— и результат налицо! Так что теперь я всем советую искать причину заболеваний в кишечнике! А еще лучше для профилактики периодически очищать его! Кстати, за одно сбросила 2 килограмма.

Светлана, Благовещенск. 25 лет

Пробовала делать клизмы — не понравилось. Очень дискомфортные ощущения после них. Что касается слабительных средств, пробовала, но это непредсказуемо. Сейчас пользуюсь средством «др.Карен», раз в 3 месяца. По сравнению со слабительными это просто сказка, главное первые 5 дней, а потом привыкаешь. Не было страшных бурлений в кишках, живот не «крутило». Плюс ко всему оно не нарушает состав микрофлоры и значит потом не надо прибегать к помощи препаратов, которые ее восстанавливают. А эффективность очищения, кстати, очень хорошо наблюдать по состоянию кожи лица! Шлаки и прочие гадости вышли — лицо стало чище.

Екатерина.Челябинск.29 лет.

Начала принимать средство «доктор карен» и через5 дней начала ходить в туалет сама, то есть 8лет,каждый божий вечер я пила таблетки сенаде, если не выпью — не схожу. и вот это средство просто спасение для меня. Знакомые сказали что я посвежела, кожа стала менее морщинистая, холестерин пропал, энергия появилась, да, когда видишь какие-то положительные изменения, то само по себе улучшается настроение! НАЧИНАЙТЕ КУШАТЬ ЭТОТ КРУТОЙ ПРОДУКТ,НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!

Камила,59 лет. Альметьевск.

В моем возрасте невольно задумываешься не только о стройности фигуры, но и о поддержании здоровья. Узнала про «др карен»,решила попробовать. Делала это исключительно для того, чтобы очистить кишечник от вредных веществ, и насытить организм витаминами и полезными микроэлементами. Результат начал меня радовать на второй неделе применения.

Первое, что я заметила это состояние ногтей. Они стали крепче и перестали слоиться. Перестала замечать что перестали выпадать волосы, да и легкость какая-то в теле появилась. Окружающие заметили здоровый цвет лица. После месяца приема заметила, что похудела на 4

Мария Сергеевна,63 года. Челябинск.