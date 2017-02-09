Контейнеры установили для того чтобы аким их увидел?

Марат

После присоединения села Кызылтал к городу Аксай у людей появилась давняя надежда, что в новоиспеченном микрорайоне наконец то будут установлены мусорные контейнеры. Осенью 2016 года назначенный районный аким пообещал жителям, что контейнеры будут. И с наступлением нового года чудо произошло. Аж целых 4 мусорных контейнера было установлено вдоль одной главной дороги. И скорее всего так совпало, что их установили как раз в аккурат перед очередной встречей (27.01.2017 г.) районного акима с жителями микрорайона. На встрече были выражены сомнения по поводу показухи, но народ был заверен, что отныне так всегда и будет. Казалось бы все, вопрос закрыт и все должны быть счастливы, но… «Всегда» продлилось ровно до 31.01.2017 г. когда все контейнеры были собраны и увезены. И невольно возникает вопрос: для чего же эти контейнеры были установлены, чтобы люди пользовались, или чтобы районный аким их увидел?