Отчим и пасынок из Уральска заживо сожгли человека (видео)

Сегодня, 9 февраля суд присяжных заседателей признал виновными Алексея Калашникова и Алексея Хватова за особо тяжкое убийство.

Уральский уголовный специализированный суд. На скамье подсудимых двое – 22-летний Алексей Калашников и его 32-летний отчим Алексей Хватов. По версии следствия, они избили, а затем и сожгли знакомого им мужчину. Основной мотив преступления для Калашникова стала обида на погибшего мужчину за то, что тот оскорблял его мать. А для Хватова – ревность, ведь по городу ходили слухи, что покойный имел любовные отношения с его гражданской женой.

Преступление произошло вечером 22 августа 2016 года Калашников, вместе с Хватовым выпивали в центре города, недалеко от продуктового магазина, где и встретили свою будущую жертву – 45- летнего Берика Иманова.

В тот вечер Иманов и его подруга, гражданка Кривобокова выходили с магазина.

Тогда Калашников ударил его по голове стеклянной бутылкой. Получив удар, Иманов убежал, а гражданка Кривобокова была вынуждена остаться вместе с Хватовым и Калашниковым.

— Они заставили женщину остаться вместе с ними, чтобы она показала им, где живет Иманов, — пояснил судья Бахыт Ермаханов.

Показав злоумышленникам дом, женщина ушла, а Хватов и Калашников зашли во двор.

В одном из подсобных помещений спал Берик Иманов и его товарищ, Октанов.

— Сначала Калашников избил Октанова, и тот потерял сознание, затем они оба принялись за спящего Иманова, — рассказывает судья Ермаханов. – Избив его, они уволокли Иманова, находящегося без сознания в сарай, облили горючим и подожгли. Мужчина скончался в больнице, а Калашников вместе с Хватовым скрылись с места преступления.

Хозяева дома, во дворе которого происходило преступление были очевидцами происходящего, — говорит судья .- Испугавшись, они покинули дом с черного входа и вызвали полицию.

Во время следствия Хватов расссказал, что мотивом для преступления стала ревность: в их районе ходили слухи о том, что Иманов имел отношения с его сожительницей.

Позже выяснилось, что эти слухи были ложью и ничем не подтверждались.

После задержания обоих мужчин, Калашников сбежал с кабинета следователя, спрыгнув со второго этажа и отправился в бега. Будучи в бегах, парень умудрился ограбить магазин на сумму 46 тысяч и набрал товар на крупную сумму. Задержали парня только в октябре.

В этой истории все люди были пьющие и производили впечатление неблагополучных, — рассказал судья Ермаханов. – Алексей Калашников ходатайствовал о том, чтобы его судили присяжные заседатели. А во время судебных процессов плакал и пытался вызвать жалость присяжных. К слову, присяжные заседатели на данном судебном процессе были одни женщины.

В свои 22 года, Калашников был судим трижды — за хулиганство, за вымогательство и за причинение вреда здоровью ( вооруженное нападение на человека), однако в тюрьме парень не сидел, отделываясь условными сроками.

На этот раз Калашникову избежать наказания не удалось. Его осудили по статье 99 части 2, пункта 3, 5 и 7 УК РК « Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью , группой лиц по предварительному сговору» , а также по статье 175 УК РК «Кража» и приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его отчима, Алексея Хватова осудили по статье 99 части 2, пункта 3, 5 и 7 на 19 лет в колонии строгого режима и обязали его к принудительному лечению от алкоголизма.

К слову, в 2017 году данный судебный процесс — первый суд присяжных заседателей в Западно-Казахстанской области.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА