Призеры Универсиады из ЗКО получат более 11 миллионов тенге

Самое крупное вознаграждение в команде нашей области полагается шорт-трекисту Абзалу Ажгалиеву – 4,9 миллиона тенге. Спортсмен выиграл «серебро» в личной дисциплине и «бронзу» в эстафете.

Трое западноказахстанских спортсмена по шорт-треку — Нурберген Жумагазиев, Айдар Бекжанов и Анита Нагай также получат денежное вознаграждение.

За занятые третьи места на дистанции 1500 метров и в эстафетной гонке Нурберген Жумагазиев получит 3,2 миллиона тенге.

Айдару Бекжанову и Аните Нагай, ставшими бронзовыми призерами в эстафетах полагается по 1,6 миллионов тенге.

Напомним, что накануне зимней Универсиады в Алматы сообщалось, что все призеры студенческих игр будут вознаграждены. Так, обладатели «золота» получат 4,9 миллиона тенге, «серебра» — 3,3 миллиона тенге, «бронзы» — 1,6 миллиона тенге.

Также сообщалось, что аналогичными суммами будут поощрены и тренеры призеров (они будут разделены между первым, личным и нынешним наставниками).