В Уральске 192 магазина торговали некачественной продукцией

Это данные по 2016 году. В этом году департамент по защите прав потребителей запланировал начать проверки продмагов на начало весны – в марте.

С начала 2017 года, по информации из вышеуказанного ведомства, двое уральцев пожаловались в санитарную службу на некачественные продукты, купленные ими в торговых точках.

Как отметили в областном департаменте по защите прав потребителей, у уральцев есть претензии по качеству молочной продукции и отечественного чая, которые продают в гипермаркетах города.

Сейчас, по словам руководителя вышеуказанного департамента Жайдара Курманова, эти заявления находятся в стадии рассмотрения.

За 2016 год в департамент по защите прав потребителей от граждан поступило

8 аналогичных жалоб в отношении объектов торговли: люди жаловались на несоответствующее качество детского питания, молока и молочной продукции, рыбы, мяса и даже водки.

В результате проверок по всем выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических норм владельцам магазинов были выданы предписания об их устранении. Двое из предпринимателей заплатили административный штраф за неисполнение выданных им предписаний.

Двум покупателям были возвращены деньги за приобретённую некачественную продукцию.

Жайдар Курманов сообщил «УН», что в прошлом году их ведомство провело 187 проверок по особому контролю за объектами торговли продовольствием.

В результате этих проверок были выявлены следующие нарушения:

— персонал магазинов не проходит медицинский осмотр;

— не соблюдается товарное соседство между готовыми и сырыми продуктами;

— допускается приём, хранение и реализация пищевых продуктов без маркировки, сопутствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Также за 2016 год департамент по защите прав потребителей провёл санитарно-эпидемиологическую экспертизу проб продуктов питания, взятых в 266 продовольственных магазинах города.

По результатам этих экспертиз 192 магазина получили предписания по недопущению к реализации несоответствующей нормам качества продукции (!)

Экспертиза показала, что продукты в этих магазинах не соответствовали маркировке по физико-химическим и микробиологическим показателям. В отношении хозяев 17 магазинов были составлены административные протоколы. Ещё на 24 владельцев торговых точек был наложен административный штраф.

Жайдар Курманов отметил, что в этом году проверки по особому контролю за объектами торговли продуктами питания сотрудники департамента начнут в марте.

Глава ведомства по защите прав потребителей советует покупателям обращать особое внимание на маркировку товаров: дату изготовления, срок хранения, условия хранения, состав. Если у вас возникли сомнения по поводу какого-либо продукта питания, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность этого продукта.

Людмила КАЛАШНИКОВА