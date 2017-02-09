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Опубликовано: Чт, Фев 9th, 2017
166 ЗКО / Картина дня

В Уральске дедушка скончался от термических ожогов

Ожоги пламенем пожилой мужчина 1936 года рождения получил во время пожара в собственном доме.

пожар

Иллюстративное фото

 

Пожар случился сегодня ночью, с 8 на 9 февраля. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО.

— Поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома горит потолочное перекрытие, имущество и личные вещи. К месту вызова незамедлительно были направлены два подразделения службы пожаротушения, — говорится в сообщении.

Незадолго до приезда пожарных сотрудники полиции эвакуировали из горящей квартиры его владельца – пожилого мужчину 1936 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, дедушка получил термические ожоги пламенем 100 процентов тела. От полученных травм несовместимых с жизнью он скончался в больнице.

 

Екатерина Литвякова

 

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