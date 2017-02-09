В Уральске участились кражи в торговых центрах

На этой неделе полицейскими пресечены две кражи вещей из бутиков торгового центра.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7 февраля в одном из торгово-развлекательных центров Уральска произошло два случая краж. Из одного бутика Центра были украдены две пары женских брюк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана подозреваемая – 22-летняя девушка. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение».

Вечером в том же торговом центре из бутика была похищена кожаная сумка стоимостью 28 тысяч тенге. Полицейским также удалось задержать подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый молодой человек 1991 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.1 УК РК «Кража».

Екатерина Литвякова