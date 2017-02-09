Погода -15oC
$323.96
346.57
5.49
Опубликовано: Чт, Фев 9th, 2017
249 ЗКО / Картина дня

В Уральске участились кражи в торговых центрах

На этой неделе полицейскими пресечены две кражи вещей из бутиков торгового центра.

322_0762f745298237b2089fbaa8f2cf2f8c

Иллюстративное фото

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7 февраля в одном из торгово-развлекательных центров Уральска произошло два случая краж. Из одного бутика Центра были украдены две пары женских брюк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана подозреваемая – 22-летняя девушка. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение».

Вечером в том же торговом центре из бутика была похищена кожаная сумка стоимостью 28 тысяч тенге. Полицейским также удалось задержать подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый  молодой человек 1991 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.1 УК РК «Кража».

 

Екатерина Литвякова

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-09
Утром-16 ℃
Днем-16 ℃
Вечером-18.42 ℃
Ночью-18.96 ℃
Влажность72 %
ДавлениеhPa 1039.58
Скорость ветра2.03 м/с
2017-02-10
Утром-22.15 ℃
Днем-15.83 ℃
Вечером-15.76 ℃
Ночью-14.61 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1039.49
Скорость ветра2.06 м/с