В Уральске волонтеры устроили спортивный праздник для детей

Сегодня, 9 февраля дети из малообеспеченных и многодетных семей из сел Трекино и Узынкуль , а также воспитанники школы-интерната для детей с нарушениями зрения отдыхали на туристической базе «Светлячок».

Организовали спортивное мероприятие волонтеры фонда « Аялы алакан» совместно с волонтерами областной мечети.

— Мы отобрали детей из многодетных и малообеспеченных семей для того, чтобы порадовать их спортивным праздником, — рассказывает волонтер областной мечети Талгат Чудобаев. – Также здесь присутствуют слабовидящие дети. Мы посветили этот праздник к универсиаде. Мы хотим, чтобы дети росли здоровыми, чтобы занимались спортом и почаще выходили на свежий воздух.

Также со слов волонтера, туристическая база «Светлячок» помогла им в осуществлении задумки, предоставив площадку, горку и спортивный инвентарь для детей.

Наша главная задача – это показать детям, что такое добро, что такое поддержка, — рассказывает имам областной мечети Марат Рахметоллаулы. – Сейчас очень многие родители, настолько загружены на работе, что общение с детьми уходит у них на второй план. А ведь уделять детям время, играть с ними и общаться – это уже благое дело.

Не зря есть такое выражение – «Все лучшее детям!».

Во время спортивных гуляний дети катались с горки, на лыжах и коньках, а также на снегоходе. Кроме всего прочего волонтеры устроили футбольный матч, где команды из разных школ соревновались друг с другом

— Мне тут очень понравилось, — рассказывает Асылназ Зейнетуллина, воспитанница школы- интерната для слабовидящих детей. – Свежий воздух, много детей. Мы катались на горке, а вот теперь осваиваем коньки, дальше в планах снегоход.

Всего на спортивном мероприятие присутствовало порядка ста детей. Помимо спортивных соревнований, катаний и футбола, волонтеры организовали ребятам горячий обед и чаепитие.

— Хотим сказать спасибо организаторам этого мероприятия, хотим почаще так отдыхать, детям очень нравится здесь, — благодарит волонтеров воспитатель детей с нарушением зрения Ляззат Самасаева.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА