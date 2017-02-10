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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
762 ЗКО / Картина дня

Адвокат Унгарбекова опровергнул информацию об уголовном деле в отношении него

Экс-руководитель управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков проходит свидетелем по уголовному делу .

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Об этом сообщил адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов.

—  Я не знаю, что говорят следователи  антикоррупционного  комитета, но по крайней мере мне никто ничего не говорил о том, что Унгарбеков подозревается в коррупции, — сказал адвокат. – Сейчас он находится дома, ведь никаких мер  пресечения в отношении свидетелей быть не может.

Напомним, ранее национальное бюро по противодействию коррупции сообщила СМИ, что Марат Унгарбеков признался  во взятке.

2 комментария
  1. каз:
    10 Февраль 2017 в 11:08

    Отмазался значит.

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  2. Алим:
    10 Февраль 2017 в 12:02

    Точнее не удасться.

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