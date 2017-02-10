Адвокат Унгарбекова опровергнул информацию об уголовном деле в отношении него

Экс-руководитель управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков проходит свидетелем по уголовному делу .

Об этом сообщил адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов.

— Я не знаю, что говорят следователи антикоррупционного комитета, но по крайней мере мне никто ничего не говорил о том, что Унгарбеков подозревается в коррупции, — сказал адвокат. – Сейчас он находится дома, ведь никаких мер пресечения в отношении свидетелей быть не может.

Напомним, ранее национальное бюро по противодействию коррупции сообщила СМИ, что Марат Унгарбеков признался во взятке.