Адвокат Унгарбекова опровергнул информацию об уголовном деле в отношении него
Экс-руководитель управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков проходит свидетелем по уголовному делу .
Об этом сообщил адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов.
— Я не знаю, что говорят следователи антикоррупционного комитета, но по крайней мере мне никто ничего не говорил о том, что Унгарбеков подозревается в коррупции, — сказал адвокат. – Сейчас он находится дома, ведь никаких мер пресечения в отношении свидетелей быть не может.
Напомним, ранее национальное бюро по противодействию коррупции сообщила СМИ, что Марат Унгарбеков признался во взятке.
Отмазался значит.
Точнее не удасться.