Акимат ЗКО проведет День открытых дверей

Руководители областных ведомств ответят на все вопросы западноказахстанцев.

День открытых дверей «Открытый акимат» пройдет 11 февраля с 10.00 до 13.00 часов в фойе областного казахского драматического театра.

Все желающие смогут задать интересующие их вопросы руководителям различных управлений области и отделов города, местной полицейской службы и правоохранительных органов, филиалов АО «Казахтелеком» и «Казпочта» и др.

В День открытых дверей планируется рассмотреть вопросы земельных отношений, строительства, жилья, ветеринарии, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, занятости и социальных программ, трудовых отношений, образования, здравоохранения, предпринимательства и туризма.