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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
59 ЗКО / Картина дня

Акимат ЗКО проведет День открытых дверей

Руководители областных ведомств ответят на все вопросы западноказахстанцев.

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День открытых дверей «Открытый акимат» пройдет 11 февраля с 10.00 до 13.00 часов в фойе областного казахского драматического театра.

Все желающие смогут задать интересующие их вопросы руководителям различных управлений области и отделов города, местной полицейской службы и правоохранительных органов, филиалов АО «Казахтелеком» и «Казпочта» и др.

В День открытых дверей планируется рассмотреть вопросы земельных отношений, строительства, жилья, ветеринарии, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, занятости и социальных программ, трудовых отношений, образования, здравоохранения, предпринимательства и туризма.

 

Место проведения: г.Уральск, областной казахский драматический театр.

Время проведения: с 10.00 до 13.00 часов.

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