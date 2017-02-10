Акмарал Шаяхметова: Нам вставляют палки в колеса, а мы едем

Пока весь мир продолжает спорить над извечным вопросом, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, я задалась вопросом, есть ли дружба между пресс-секретарями управлений и журналистами независимых изданий.

Если касательно «вечного вопроса» ответа очевидного нет — споры не утихают и по сей день, то касательно моего вопроса могу сказать однозначно: между нами и пресс-секретарями дружбы нет, и то, что она когда-то будет, надежды нет никакой.

Пресс-секретари называют нас коллегами и искренне верят в то, что мы дружим.

Но, увы, последние события говорят об обратном.

Некоторое время назад на сайте уральской недели вышла моя статья «Аким ЗКО пересел на новую машину за 56 миллионов«.

Во время подготовки статьи я позвонила пресс-секретарю акимата области Жаркыну Жумадилову. Когда он взял трубку, я спросила, узнал ли он меня. Тот ответил: «Конечно, разве я могу не узнать своего друга?»

Буквально через несколько минут после выхода статьи Жаркын Жумадилов мне перезвонил с просьбой исправить заголовок.

— Акмарал, исправь заголовок, он же не купил машину, а арендовал, — сказал мне Жумадилов.

— Но она ведь действительно стоит 56 миллионов, или я соврала? – следом парировала я.

— Ну, я ведь по человечески тебе рассказал все, неужели не можешь исполнить мою просьбу? – настаивал пресс-секретарь.

— Не путай человечность и работу, друг, — ответила я и положила трубку.

Вечером того же дня Жумадилов обвинил меня в передергивании фактов. Правда, сделал это весьма необычно и постарался, чтобы я этого не увидела. Он написал об этом в своем личном аккаунте в Instagramm.

Даю необходимые пояснения касательно публикации о служебном авто акима ЗКО, — пишет Жумадилов. – Автомобиль ауди не приобретался, а арендован. В связи с этим просьба не передергивать факты и не приводить цены салона по продаже авто.

Оставила комментарий. Чуть позже оказалась в «черном списке» инстаграммы Жумадилова. В «черный список» он меня закинул и в «whatss up», а трубку телефона он просто перестал снимать. Удивительно, но когда звонишь ему с других номеров, то он сразу берет трубку.

Неужели это Жаркын? По-прежнему удивляюсь. И этот человек называл меня другом.

Увы, это далеко не все приключения, с которыми мне пришлось встретиться.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Флюра Ринатовна Саматова – девушка симпатичная и миловидная. И, как все симпатичные и миловидные девушки , она никогда не звонит первой. Впрочем, и трубку с первого гудка Флюра снимать не привыкла. Как и со второго и с третьего. Дозвониться на ее рабочий номер – большая редкость, как и на сотовый.

«Whats up» пишет, что Флюра Ринатовна сейчас онлайн, но вот беда, трубку она по-прежнему не берет.

Однажды на всех уральских сайтах появилась информация про ЭКО. Я позвонила Саматовой узнать, что это за мероприятие и почему «УН» туда не пригласили.

— Мы приглашали вас на мероприятие об открытии электронной очереди, а вы не пришли, вот и не стали вас звать, — сказала Флюра Саматова.

Вот уж действительно вопиющая уверенность в собственной правоте. После этого объяснять, что РАБОТА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ — приглашать на мероприятие, а ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЖУРНАЛИСТА — пойти туда или нет, было как- то неловко.

К и.о. пресс-секретаря городского акимата Нурлыбеку Даумову вопросов у меня нет. Да и какие могут быть вопросы к человеку, который не знает электронного адреса нашей редакции?

— Нет, Акмарал, новостей у нас нет, но как только будут, так сразу.

Какое же мнение может сложиться у меня об акимате, если за последние 5 месяцев нас ни разу не приглашали в акимат? Конечно, теперь я думаю, что акимат не работает. И никто не может убедить меня в обратном.

Правда, несмотря на то, что в акимате «никогда ничего не происходит», новости на их сайте выходят с завидной регулярностью.

В пресс-службе ДВД ЗКО работают два пресс-секретаря – Асылай Губашева и Асель Бедрова. Обе девушки молодые и, как все молодые девушки, обладают девичью памятью.

У них запросишь информацию в 9 утра, а в 9-15 она будет уже в полном объеме предоставлена. Правда, в 9-15 следующего дня.

Это далеко не все приключения, связанные с пресс-секретарями. В следующем своем блоге я расскажу о тех людях, которые очень сильно препятствуют получению информации.

Этот блог – крик моей души. От нас, простых граждан, и так многое скрывают, а если так и будет продолжаться, то мы никогда не поднимемся с колен. Пока нет прозрачной работы акиматов и управлений, пока нет честной и правдивой информации о преступности, пока народ держат в неведении, мы лучше жить не станем.