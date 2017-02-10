Автобус в Уральске выехал на перекрёсток на красный свет
10.02.17 г. на перекрестке «Евразия — Айтиева», 12:20. Нарушил полосность, выехал на перекресток на запрещающий сигнал.
10.02.17 г. на перекрестке «Евразия — Айтиева», 12:20. Нарушил полосность, выехал на перекресток на запрещающий сигнал.
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