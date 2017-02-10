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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
151 Народные новости

Автобус в Уральске выехал на перекрёсток на красный свет

10.02.17 г. на перекрестке «Евразия — Айтиева», 12:20. Нарушил полосность, выехал на перекресток на запрещающий сигнал.

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