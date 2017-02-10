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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
123 Народные новости

Безлимита нет

Пользователь Nikolay:

Почему у нас в регионе нет по-настоящему безлимитного интернета? Сколько можно платить за гигабайты, в то время, когда уже по всему миру есть безлимитные тарифы?
Тот же «Теле 2»: для того чтобы позвонить один раз в день обязывает покупать тарифы минимум за 10 тенге в день.
И что это за вечные авантюры с ночными и дневными пакетами?
Цитата с сайта «Теле 2»: «25 ГБ трафика предоставляются разбивкой 15 Гб интернет трафика с 00:00 по 23:59 и 10 Гб интернет-трафика с 00:00 по 09:00. В ночное время c 00:00 до 9:00 в приоритете расход ночных 10 Гб, при исчерпании которых расход будет осуществляться из 15 Гб, предоставленных на сутки с 00:00 до 23:59».
Кто вообще из тех людей, кто работает с 9.00 часов 19.00 часов сидит в будние дни с полуночи? Я лично не сижу в интернете в этот интервал времени, за который меня заставляют платить операторы!
Да сколько можно рвать деньги за такой «интернет»???

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