Безлимита нет

Пользователь Nikolay:

Почему у нас в регионе нет по-настоящему безлимитного интернета? Сколько можно платить за гигабайты, в то время, когда уже по всему миру есть безлимитные тарифы?

Тот же «Теле 2»: для того чтобы позвонить один раз в день обязывает покупать тарифы минимум за 10 тенге в день.

И что это за вечные авантюры с ночными и дневными пакетами?

Цитата с сайта «Теле 2»: «25 ГБ трафика предоставляются разбивкой 15 Гб интернет трафика с 00:00 по 23:59 и 10 Гб интернет-трафика с 00:00 по 09:00. В ночное время c 00:00 до 9:00 в приоритете расход ночных 10 Гб, при исчерпании которых расход будет осуществляться из 15 Гб, предоставленных на сутки с 00:00 до 23:59».

Кто вообще из тех людей, кто работает с 9.00 часов 19.00 часов сидит в будние дни с полуночи? Я лично не сижу в интернете в этот интервал времени, за который меня заставляют платить операторы!

Да сколько можно рвать деньги за такой «интернет»???