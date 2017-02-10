Чиновники Зеленовского района каждый день ездят на работу с Уральска (видео)

Вчера на отчетной встрече аким Зеленовского района с населением журналист рассказал об анонимном письме жителей. В письме от жителей поселка Переметное говорится, что чиновники живут в Уральске, хотя все работают в поселке.

Письмо журналисту радио «Азаттык» пришло по электронной почте, там жители рассказали о том, что местные чиновники каждый день ездят на работу из города.

— Алтай Сейдирович, — обратился к акиму журналист. – Ко мне пришло анонимное письмо. В письме жители пишут, что многие руководители гос органов приезжают на работу из города. В частности, зам акима района, секретарь маслихата, прокурор района, судья и многие дургие, — поделился корреспондент Санат Урналиев.

В письме говорится, что утром при въезде в поселок начинается вереница из служебных авто. При этом все чиновники имеют в поселке государственное жилье.

Аким области Алтай Кульгинов обещал лично разобраться с этим. – Я сейчас не могу вам ответить. Нужны факты. Передайте мне письмо, будем разбираться. Но чиновники должны жить там где работают. Будем принимать меры, — заявил аким.

Кроме того, в письме озвучены еще несколько острых проблем, решение которых жители добиваются уже много лет. Среди них очистка дорог от снега, ремонт местной школы и проблема безработицы.