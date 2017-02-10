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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
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Фабрика в Китае заменила 90% сотрудников роботами. Продуктивность возросла на 250%, доля брака сократилась на 80%

Компания Changying Precision Technology Company, специализирующаяся на изготовлении мобильных телефонов, провела модернизацию производства и установила роботизированные сборочные системы. В результате, количество сотрудников существенно сократилось, а показатели эффективности – возросли.

Ранее на фабрике в городе Дунгуань (Китай) работало 650 сотрудников, но после установки роботов количество работников сократилось до 60. Таким образом, под сокращение попало более 90% персонала. По словам главного управляющего компании, со временем потребность в сотрудниках и вовсе сократится до 20 человек. Вместе с тем, отказ от использования людей в производственном процессе позволил существенно улучшить показатели эффективности. Так, производительность возросла на внушительные 250%, а выход бракованной продукции снизился на 80%.

В будущем такие ситуации с заменой рабочих на роботов могут повторяться всё чаще. Исследователи из Оксфордского Университета составили длинный список специальностей, которые с вероятностью более чем в 90% в скором времени могут быть освоены роботами. Итак, под угрозой замены на роботов могут оказаться представители следующих профессий: каменщики, финансовые аналитики, налоговые эксперты и коллекторы, мясники, розничные продавцы, технические специалисты в сферах геологии и нефтедобычи, швеи, ремонтники часов, бухгалтеры, составители налоговой отчётности, кредитные инспекторы, кассиры, брокеры, телефонные операторы, повара младших разрядов и многие другие.

itc.ua

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