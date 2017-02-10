Китайский фермер 16 лет боролся с гигантской корпорацией из-за загрязнения воды. И победил!

Китайский фермер Ван Эньлинь с 2001 года боролся с корпорацией, которая загрязнила землю в его деревне. Мужчине пришлось самостоятельно изучить юриспруденцию, чтобы подать иск. И это дало результат: 16 лет спустя Эньлинь смог добиться компенсации в суде.

В конце января 2001 года, накануне китайского Нового года, Ван Эньлинь играл в карты с соседями и варил пельмени. Неожиданно их деревню, расположенную на окраине городского округа Цицикар, залило загрязненной водой с ближайшего завода. Поток был таким сильным, что вода оказалась внутри дома. Попала она и на землю, которую возделывали местные крестьяне.

Завод, принадлежащий государственной корпорации Qihua Group, производил поливинилхлорид — пластмассу, которая используется, например, как уплотнитель в холодильниках. Согласно заключению местных властей, сельхозугодия, на которые попала загрязненная вода, стали непригодными для использования.

Местные жители утверждают, что в последующие годы завод продолжал сливать отходы в сторону деревни — по 15 — 20 тысяч тонн в год. Кроме того, Qihua занял обширный участок земли остатками карбида кальция и загрязнил местный пруд.

Еще в 2001 году Ван Эньлинь обратился в местное бюро по земельным ресурсам с жалобой на загрязнение почвы. Чиновники потребовали представить доказательства, а фермер не знал, как их представить, — он закончил всего три класса в школе.

«Я знал, что я был прав, но не знал, какой закон нарушил завод и существуют ли доказательства нарушения», — рассказал Эньлинь журналистам. Чтобы добиться справедливости, он начал изучать юриспруденцию.

Фермер занимался самообразованием. У него не было денег на покупку книг, поэтому он изучал их в книжном магазине, выписывая нужную информацию. Чтобы его пускали в магазин, Эньлинь приносил продавцу мешки с кукурузой.

Пользователи Reddit отмечают, что самообучение на китайском — трудное дело. Тексты в книгах (особенно в юридической литературе) записаны без транскрипции, и понять, как звучит то или иное слово, не имея образования, невозможно. Поэтому Эньлиню приходилось пользоваться словарем, чтобы узнавать транскрипцию и значение слов, которые он встречал в книгах.

Как долго фермер учился, неизвестно. В 2007 году Эньлиню и его соседям начала помогать юридическая фирма, специализирующаяся на делах о загрязнении окружающей среды. С ее помощью они подали в суд на Qihua, но дело начали рассматривать только в 2015 году. Причина восьмилетней задержки неизвестна.

В январе 2015-го борьба Эньлиня принесла успех — суд первой инстанции обязал Qihua выплатить 55 пострадавшим семьям, пострадавшим от загрязнения, 820 тысяч юаней (семь миллионов рублей).