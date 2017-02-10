Нужно ввести прямые выборы акимов — Мереке Габдуалиев

В главу 8 Конституции РК, касательно местного государственного управления, самоуправления, предлагают внести изменения в две статьи. Одна из статьи — выборность акимов будет регулироваться на уровне закона. О данной поправке высказал свое экспертное мнение кандидат юридических наук, конституционист, ведущий научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления института законодательства МЮ РК Мереке Габдуалиев интервью ИА Strategy 2050.kz.

«Как известно в эту главу предлагают внести изменения в две статьи. Одна из статей касается выборность акимов, будет регулироваться на уровне закона. Когда не на уровне регулируется выборность акимов, то эта норма изначально ущербна», — сказал М. Габдуалиев.

По словам конституциониста, в одном из выступлений Президента говорится о рассмотрении вопроса касающегося перехода к другой модели выборности сельских акимов.

«В настоящее время мы знаем, что сельских акимов избирают районные маслихаты, но кандидаты в районные маслихаты выдвигает вышестоящий районный аким, т.е. получается кандидат — сельский аким должен по сути «дружить» с районным акимом, чтобы его могли выдвинуть на эту позицию, т.е. понятия самовыдвижения нет. И поэтому, когда Президент говорит о необходимости прейти к другой модели выборности сельских акимов, мы имеем ввиду не косвенные выборы, а прямые выборы и это очень замечательная идея», — отметил М. Габдуалиев.

Также он отметил, что является сторонником того, чтобы была выборность акимов всех уровней.

«Я неоднократно предлагал по французской модели прийти к тому, чтобы на местах в регионах существовали своего рода представители Президента, префект как это во Франции. И если есть какие-то нарушения со стороны сельских акимов, вопрос мог бы решаться уже Президентом непосредственно»,

Rezonans