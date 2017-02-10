В Уральске власти намерены строить 3 дома для жильцов аварийных домов

Пока стопроцентное согласие на переселение из аварийного жилья во временное дали жильцы одного дома – по ул. Гагарина, №1.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций главы строительных ведомств – областного и городского, сообщили, что по программе государственно-частного партнёрства будут снесены 6 аварийных домов, взамен них будут построены многоэтажные дома.

Чуть позже руководитель городского отдела строительства Марат Мулдашев уточнил, что строить дома для жильцов аварийных домов будут фирмы ТОО «Болашак-Т» и ТОО «СВ+». В этой программе намерен принять участие и филиал нацкомпании АО «СПК Орал» и привлечь к строительству многоэтажек ещё несколько частных фирм-застройщиков.

Руководитель отдела жилья и жилищной инспекции Нурлан Чабдаров отмечает, что на данный момент ведутся работы по подготовке к сносу трёх ветхих домов – по ул. Гагарина, дом №1, по ул. Курмангазы, дома №№194, 198.

— Дом №1 по улице Гагарина 1949 года постройки, он аварийный, — говорит Нурлан Чабдаров. – В нём живут 10 семей (дом двухэтажный – прим. ред.). На данный момент все они готовы к переселению – мы подписали со всеми семьями договора. В домах по улице Курмангазы сложнее – люди колеблются: кто-то не хочет переезжать во временное жильё, кто-то хочет, чтобы его переселили в дом поближе к его району. Но как решить проблему аварийного жилья, если не переселять людей во временное?!

Нурлан Чабдаров поясняет, что по программе государственно-частного партнёрства они заключают договор с частной фирмой-застройщиком, которая берётся снести аварийный дом и на его месте построить новый, большей этажностью. Тем людям, кто когда-то жил в аварийном доме, в новостройке будут предоставлены квартиры той же площадью, которая была у них ранее. Остальные квартиры застройщик может продать по своему усмотрению всем желающим.

— Некоторые жильцы аварийных домов боятся, что их обманут: дом снесут, а в итоге они останутся без жилья, – отмечает Нурлан Чабдаров. – Такое вообще исключено. Государство в лице акимата является гарантом того, что застройщик предоставит жильцу аварийного дома взамен ветхого жилья новую квартиру. Для этого мы и составляем договора с каждым жильцом, с застройщиками. На время строительства мы предоставим всем жильцам временные квартиры в Зачаганске, там они будут жить, пока их новый дом не отстроят.

По словам Чабдарова, желание строить дома взамен аварийных на данный момент изъявили ещё три фирмы – ТОО «Казхол». ТОО «Орал Полимер» и ТОО «Караванный путь».

— Эти фирмы строят жилые дома по всему городу, — и готовы уже сейчас предоставить квартиры для жильцов аварийных домов в тех района города, где у них уже отстроены многоэтажки, – поясняет он. – Нам важно сейчас донести до жильцов аварийных домов, что ни кто из них на улице во время строительства не останется. Нужно решаться на снос. Иначе никак.

Сейчас жилищная инспекция города также проводит встречи с жильцами аварийных домов по улицам 2-й километр, Деповская (район 8-й школы) и ул. Жексенбаева (это район завода «Зенит»). Если люди решатся на снос своих ветхих домов, то и для них строители начнут возводить новые многоэтажки.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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