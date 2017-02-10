В ЗКО на отчетную встречу акима не впустили активиста, который хотел рассказать о коррупции (Видео)

Вчера на отчетную встречу акима Зеленовского района не впустили мужчину который хотел рассказать о коррупции в селе.

На видео видно как мужчина просит организаторов пропустить в зал, где проходила встреча, с его слов понятно, что он хочет рассказать о коррупции. Но его просят не говорить об этом. Женщина на казахском языке просит его не выносить ссор из избы. «К нам приехал гость, нельзя говорить о плохом, тем более о своем селе. Вы ведь когда гости приходят не ругаете же своих детей», — говорит женщина на видео.

Азамат Муханов