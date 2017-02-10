Задержан главный редактор газеты «Трибуна»

Задержан главный редактор газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мами, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».

Жанболат Мамай

Об этом сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции. Задержание провели сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции, расследующие дело о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым и его сподручными.

Были произведены обыски по месту жительства Жамболата Мамая и у некоторых сотрудников, отвечавших за ведение финансовой документации, а также в помещении редакции газеты.

По версии следствия, Жамболат Мамай тайно получал финансовую поддержку от беглого олигарха Мухтара Аблязова.

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