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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
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Задержан главный редактор газеты «Трибуна»

Задержан главный редактор газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мами, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».

Жанболат Мамай
Жанболат Мамай

 

Об этом сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции. Задержание провели сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции, расследующие дело о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым и его сподручными.

Были произведены обыски  по месту жительства  Жамболата Мамая и у некоторых сотрудников, отвечавших за ведение финансовой документации, а также в помещении редакции газеты.

По версии следствия, Жамболат Мамай тайно получал финансовую поддержку от беглого олигарха Мухтара Аблязова.

Kazinfo.today

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