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Опубликовано: Пт, Фев 10th, 2017
2 Картина дня / Мир

ZDF рассказал об агентах Кремля среди беженцев из Чечни

Об отправке агентов под видом беженцев сообщил бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ. По его словам, цель операции — «повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля».

В Европу из России под видом беженцев с фальшивыми документами отправлялись уроженцы Чечни, которые сейчас являются частью российской агентской сети за рубежом. Об этом сообщается в документальном фильме «Холодная война Путина» немецкого телеканала ZDF, который вышел в эфир вечером в среду, 8 февраля.

Об отправке беженцев под видом агентов телеканалу рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, который в фильме представлен как Игорь. Он рассказывает, что Россия посылает агентов с тем, чтобы они интегрировались в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании и могли «повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля». По словам Игоря, эти агенты «следят за критиками режима и радикальными исламистами».»О результатах было доложено президенту и он одобрил их», — говорит Игорь. Он также рассказал, что лично участвовал в подготовке фальшивых документов для того, чтобы уроженцы Чечни могли поехать в Европу и просить там политическое убежище.

Автор фильма Эгмонт Кох (Egmont Koch) подчеркивает, что видел служебное удостоверение Игоря и имеет доказательства того, что он действительно работал в спецслужбе. В фильме лицо Игоря скрыто, его голос изменен. Решение покинуть Россию Игорь объясняет тем, что не хотел заниматься фабрикацией дел, в том числе против оппозиционеров.

Deutche welle

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