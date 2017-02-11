Погода -13oC
$323.3=
344.02=
5.51=
Опубликовано: Сб, Фев 11th, 2017
15 Картина дня / Страна

В РК отменили 11 тысяч требований по проверкам бизнеса

По информации генеральной прокуратуры, «по линии СЭС и ЧС исключают 11 тысяч требований по проверкам. Останется лишь 3 тысячи, которые важны для безопасности и здоровья людей».

Кроме того, сформированы и уже переданы в мажилис предложения по снижению административных штрафов для бизнеса на 30%, если имеются смягчающие обстоятельства. Также сообщается, что экономические преступления отныне регистрируются только при наличии актов проверок и ущерба.

Уголовных дел в результате стало в 10 раз меньше. Чтобы предприниматели не тратили много времени и сил на судебные споры с фискалами, с 1 июля 2017 года начнет работу институт досудебной апелляции по налоговым и таможенным спорам. Багдат Мусин, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, рассказал, что благодаря информационному сервису «Бизнес-тірегі» с 2013 года проверена законность более 55 тысяч проверок. Только за 2016 год пресекли 700 необоснованных проверок, 300 чиновников наказаны. У портала «Бизнес-тірегі» скоро появится мобильное приложение, пообещал он.
В ближайшее время будет внедрено мобильное приложение портала «Бизнес-тірегі». Подать обращение можно будет без ЭЦП.

366info

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-11
Утром-13 ℃
Днем-13 ℃
Вечером-14.11 ℃
Ночью-16.46 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1035.08
Скорость ветра3.66 м/с
2017-02-12
Утром-19.24 ℃
Днем-14.11 ℃
Вечером-21.21 ℃
Ночью-18.64 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1041.74
Скорость ветра1.97 м/с