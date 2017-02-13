Центризбирком закрыл глаза на нарушения депутата Парламента Жамалова

С начала этого года предпринимательская деятельность депутата Аманжана Жамалова стала объектом проверки Центральной избирательной комиссии. Фактов нарушения закона ЦИК не выявила. Однако Департамент юстиции ЗКО говорит об обратном.

Депутат Аманжан Жамалов — учредитель в двух ТОО — ТОО «ЦОН» (Центр оценки недвижимости) и ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар». Об этом писала газета «УН» в номере № 2 от 18 января 2017 года в статье «Страшный ЦОН Жамалова». Эта статья и стала поводом для проверки, которую инициировала Центральная избирательная комиссия РК.

Согласно статьи 52 п.3 Конституции РК, депутат Парламента не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата.

Сам депутат Жамалов А.М. пояснил Центризбиркому, что передал свои ТОО «ЦОН» и ТОО «Гаухар» в доверительное управление и представил соответствующие документы.

Центризбирком создал комиссию по проверке данного факта и направил соответствующие официальные запросы в адрес Министерства юстиции РК и доверительных управляющих ТОО «ЦОН» (Центр оценки недвижимости) и ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар» Умарову Е.Е. и Еляевой Н.К., нотариуса города Уральска Мансуровой Р.М., которые подтвердили факт передачи им в доверительное управление имущества депутата.

По итогам проверки на заседании ЦИК РК выступил член Центральной избирательной комиссии М.А. Сарсембаев.

— Полученная информация из первоисточников подтвердила, что необходимые и установленные законодательством действия в отношении передачи своего имущества в доверительное управление депутатом Жамаловым А.М. были произведены своевременно и в соответствии с законодательством, — сообщил Сарсембаев. — Исходя из представленных документов-подтверждений и норм казахстанского законодательства о несовместимости предпринимательской и депутатской деятельности, Центризбирком пришел к выводу, что депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов не нарушил требования пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.

Тем временем Департамент юстиции ЗКО в своем ответе на редакционный запрос сообщила, что передача в доверительное управление ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар» и ТОО «ЦОН» прошла в мае этого года.

Напомним, свою депутатскую деятельность депутат Аманжан Жамалов начал в 2004 году, а свой бизнес в доверительное управление передал в 2016. Так почему же ЦИК закрыл глаза на почти 12-летнее нарушение Конституции депутатом Жамаловым непонятно.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА