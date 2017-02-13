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Опубликовано: Пн, Фев 13th, 2017
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Центризбирком закрыл глаза на нарушения депутата Парламента Жамалова

С начала этого года предпринимательская деятельность депутата Аманжана Жамалова стала объектом проверки Центральной избирательной комиссии. Фактов нарушения закона ЦИК не выявила. Однако Департамент юстиции ЗКО говорит об обратном.

ЖАМАЛОВ

Автор фразы «C таким же успехом он мог умереть и дома» доверил свой бизнес управляющим

 

Депутат Аманжан Жамалов — учредитель в двух ТОО — ТОО «ЦОН» (Центр оценки недвижимости) и ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар». Об этом писала газета «УН» в номере № 2 от 18  января 2017 года в статье «Страшный ЦОН Жамалова». Эта статья и стала поводом для проверки, которую инициировала Центральная избирательная комиссия РК.

Согласно статьи 52 п.3 Конституции РК, депутат Парламента не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата.

Сам депутат Жамалов А.М. пояснил Центризбиркому, что передал свои ТОО «ЦОН» и ТОО «Гаухар» в доверительное управление и представил соответствующие документы.

Центризбирком создал комиссию по проверке данного факта и направил соответствующие официальные запросы в адрес Министерства юстиции РК и доверительных управляющих ТОО «ЦОН» (Центр оценки недвижимости) и ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар» Умарову Е.Е. и Еляевой Н.К., нотариуса города Уральска Мансуровой Р.М., которые подтвердили факт передачи им  в доверительное управление имущества депутата.

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По итогам проверки на заседании ЦИК РК выступил член Центральной избирательной комиссии М.А. Сарсембаев.

— Полученная информация из первоисточников подтвердила, что необходимые и установленные законодательством действия в отношении передачи своего имущества в доверительное управление депутатом Жамаловым А.М. были произведены своевременно и в соответствии с законодательством, — сообщил Сарсембаев. — Исходя из представленных документов-подтверждений и норм казахстанского законодательства о несовместимости предпринимательской и депутатской деятельности, Центризбирком пришел к выводу, что депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов не нарушил требования пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.

Тем временем Департамент юстиции ЗКО в своем ответе на редакционный запрос сообщила, что передача в доверительное управление ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар» и  ТОО «ЦОН» прошла в мае этого года.

Напомним, свою депутатскую деятельность депутат Аманжан Жамалов начал в 2004 году, а свой бизнес в доверительное управление передал в 2016. Так почему же  ЦИК закрыл глаза на почти 12-летнее нарушение Конституции депутатом Жамаловым непонятно.

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С таким же успехом ЦИК мог бы и не проводить проверку

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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