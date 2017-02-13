Из-за сбоя в системе в ЦОНах Уральска временно не выдают справки, связанные с недвижимостью

Когда будут устранены все неполадки в базе данных «Регистра недвижимости», в отделе контроля качества оказания государственных услуг ЦОНа по ЗКО пообещали сообщить дополнительно.

Сегодня, 13 февраля, в 08.00 утра, зафиксирован сбой в государственной базе данных «Регистр недвижимости» Министерства юстиции РК, в связи с чем в центрах обслуживания населения в настоящее время недоступен ряд услуг, — это информационное сообщение прислали нам сотрудники областного ЦОНа.

Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО «Национальные информационные технологии» сразу после выявления неполадок.

На текущий момент в ЦОНах недоступны следующие услуги:

Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество;

Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

Выдача технического паспорта объектов недвижимости;

Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;

Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;

Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество;

Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;

Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан;

Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

Назначение жилищной помощи;

Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан.

— Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства, — отметили в ЦОНе. — О восстановлении работы информационной системы будем сообщать дополнительно.

Людмила КАЛАШНИКОВА