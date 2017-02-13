Уральцы полтора года не могут получить свою квартиру от компании  «Dream life»  

С августа 2015 года семья Ахметкалиевых из Уральска перечислила на счет данной фирмы около миллиона тенге, но так и не смогла получить обещанную квартиру в кредит.

Индира Ахметкалиева и ее муж Малик обратились в компанию «Dream life» в надежде приобрести квартиру. О фирме молодые люди узнали на популярном сайте olx.kz.

На своем официальном интернет- портале «Dream life» позиционирует себя как консультант в сфере приобретения недвижимости. Однако тут же, во вкладке программ компании, фирма сообщает о возможности заключения договора, весьма похожего на классическое ипотечное кредитование.

Исходя из стандартного договора фирмы «Dream life», вкладчики должны положить от 10 до 50 % от суммы жилья на счет фирмы и в течение года получить квартиру, за которую будут расплачиваться от 10 до 30 лет. Примечательно, что собственниками квартиры вкладчики становятся лишь после внесения последнего взноса.

— Мы взяли в кредит полтора миллиона тенге, 900 тысяч из них мы в качестве первоначального взноса вложили в «Dream life» , — рассказывает Индира Ахметкалиева. – Для совершения перевода мы использовали АО «Казкомерцбанк». Нам обещали выдать квартиру спустя 9 месяцев с момента заключения договора.

Однако, по словам Индиры, не через 9 месяцев, не через год квартиру их семье получить не удалось.

— Нам эта ситуация надоела, и в октябре 2016 года мы решили забрать свои деньги, — рассказывает Индира. – Нам пообещали их отдать в течение трех месяцев, однако по сей день денег все нет.

Со слов Индиры Ахметкалиевой, менеджер Бауржан, заключавший с их семьей договор, отправил номер телефона Индиры в «черный список».

— В декабре мы звонили в главный офис фирмы в Астане, нам сообщили, что сейчас идет проверка, после которой деньги нам вернут, — говорит Индира, но мы в это уже не верим.

Со слов Индиры, в Уральске есть еще 3 вкладчика «Dream life», которые также остались и без квартиры, и без денег.

Редакция «УН» пыталась взять комментарий о сложившейся ситуации у представителей компании «Dream life» . Однако по телефону «Горячей линии» компании механический голос сообщил, что « Абонент блокирован», других телефонов на сайте компании нет.

По адресу регионального представителя «Dream life» в Уральске: проспект Достык/Дружба, 184/1, офис 440, 4 этаж, теперь находится абсолютно другая фирма.

— Умбеталиев Ержан (указанный на сайте компании в качестве директора филиала — прим.ред.) снимал у нас офис три месяца — с марта по июль 2016 года, — сообщили в отделе заключения договоров аренды. – О компании «Dream life» мы ничего не слышали. Умбеталиев подписывался как физическое лицо, никаких ТОО и ИП у него не было.

На портале комитета государственных доходов БИН компании «Dream life» не отображается.

Индира и Малик Ахметкалиевы из Уральска намерены обратиться в правоохранительные органы и ищут таких же пострадавших вкладчиков «Dream life» для того, чтобы объединиться с ними.