В районах ЗКО очередникам раздадут 3252 земельных участка

Областное управление земельных отношений предоставило «УН» список всех населённых пунктов, где людям дадут землю под индивидуальное жилищное строительство.

— Мы переуточнили данные с районными отделами земельных отношений. На 2017 год во всех районах очередникам на землю под ИЖС будет роздано 3252 участка (ранее областное управление строительства сообщало о подготовке ПДП на 3417 участков под частную жилую застройку — прим. ред.), — рассказал «УН» руководитель отдела земельного кадастра управления земельных отношений по ЗКО Жуматай Ашикпаев.

По данным моего собеседника, наибольшее количество земельных участков под строительство частных домов будет выдано в Бурлинском районе – 1572 (это земля в городе Аксае и в п. Пугачёво); в Зелёновском районе очередникам на землю раздадут 770 участков (в п. Перемётное, Володарка, Белес); в Теректинском районе – 369 (в п. Юбилейный, п. Акжайык); в Акжайыкском районе — 218 участков (в п. Чапаево); в Жангалинском районе – 60 (в п. Жангала); в Каратобинском районе – 87 (в п. Каратобе); в Срымском районе – 83 (в п. Жымпиты); в Таскалинском районе – 15 (в п. Таскала); в Чингирлауском районе – 78 (в п. Чингирлау).

— Сейчас все отделы земельных отношений заняты подготовкой документации на данные участки, их получат жители районов в порядке очерёдности, — говорит Жуматай Ашикпаев.

Людмила КАЛАШНИКОВА