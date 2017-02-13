В Уральске в тренажерном зале умер подросток

Трагедия произошла в пятницу, 10 февраля, в тренажерном зале «Медведь».

Как рассказал владелец спортивного зала Сергей Белоногов, 17-летний подросток провел около 30 занятий в тренажерном зале.

— В пятницу он как обычно пришел на занятия, минут пять провел на беговой дорожке, — сказал Сергей. – Он даже не бегал, он ходил. Потом подошел к остальным ребятам и упал. Пока ехала «Скорая помощь» мой брат — Алексей пытался привести парня в сознание, делал ему искусственное дыхание.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, парень скончался до приезда «Скорой помощи». Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

По словам Белоногова, никаких медицинских справок, чтобы посещать тренажерный зал, от своих посетителей он не требует.

— Справки необходимы чтобы заниматься в профессиональной спортивной школе, а для посещения тренажерного зала они не нужны, — пояснил Сергей. – Позже со слов друзей подростка я узнал, что у него были проблемы с сердцем.

Екатерина Литвякова