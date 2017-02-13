Погода -26oC
$323.3=
344.02=
5.51=
Опубликовано: Пн, Фев 13th, 2017
172 ЗКО

Аким Теректинского района сообщил об арабских инвесторах, желающих построить нефтеперерабатывающий завод

НПЗ будет построен в поселке Алгабас в ЗКО и обеспечит работой более 200 местных жителей.

Об этом на отчетной встрече сообщил аким Теректинского района Мурат Мукаев.

— Завод будет построен. На период строительства, который займет около 3 лет, к работе будет привлечено около 500 человек. Когда завод начнет работать, будут устроены 200 человек. Преимущество  при принятии на работу будет отдаваться местным жителям,- сообщил аким района.

По словам главы Теректинского района, к строительству завода, стоимость которого составляет порядка 420 миллионов долларов, привлечены иностранные инвесторы.

— Завод будет строиться по европейскому стандарту, он экологически безопасен, — добавил аким района.

Инвесторами проекта выступают бизнесмены из Саудовской Аравии. Нефтеперерабатывающий завод будет производить высококачественный мазут и бензин.

Со слов акима, строительство завода также поможет решить проблему с дорогами в районе. В частности, во время его строительства будут построены дороги в поселках Шоптикол, Сарсенов и Алгабас.

 

Азамат Муханов

Один комментарий
  1. скептик:
    13 Февраль 2017 в 11:29

    Да мы наверно уже и не успеем попользоваться продукцией этого завода, т.к. привлечены инвесторы только на стадии проектирования..а потом согласования, экспертизы,, подряды, откаты и пр.пр.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-13
Утром-26 ℃
Днем-18.35 ℃
Вечером-13.62 ℃
Ночью-17.21 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1043.17
Скорость ветра4.22 м/с
2017-02-14
Утром-20.05 ℃
Днем-13.42 ℃
Вечером-11 ℃
Ночью-8.86 ℃
Влажность84 %
ДавлениеhPa 1033.1
Скорость ветра5.21 м/с