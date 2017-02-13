Аким Теректинского района сообщил об арабских инвесторах, желающих построить нефтеперерабатывающий завод

НПЗ будет построен в поселке Алгабас в ЗКО и обеспечит работой более 200 местных жителей.

Об этом на отчетной встрече сообщил аким Теректинского района Мурат Мукаев.

— Завод будет построен. На период строительства, который займет около 3 лет, к работе будет привлечено около 500 человек. Когда завод начнет работать, будут устроены 200 человек. Преимущество при принятии на работу будет отдаваться местным жителям,- сообщил аким района.

По словам главы Теректинского района, к строительству завода, стоимость которого составляет порядка 420 миллионов долларов, привлечены иностранные инвесторы.

— Завод будет строиться по европейскому стандарту, он экологически безопасен, — добавил аким района.

Инвесторами проекта выступают бизнесмены из Саудовской Аравии. Нефтеперерабатывающий завод будет производить высококачественный мазут и бензин.

Со слов акима, строительство завода также поможет решить проблему с дорогами в районе. В частности, во время его строительства будут построены дороги в поселках Шоптикол, Сарсенов и Алгабас.

Азамат Муханов