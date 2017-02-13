Воспитанник Уральского детского дома покинул музыкальный проект на НТВ «Ты супер!»

Владимир Сарафутдинов, несмотря на хорошие вокальные данные, вернулся в Уральск. Причиной тому – ломка голоса, которая происходит у юношей в 14-17 лет.



В минувшие выходные на канале НТВ прошел первый этап конкурса талантов «Ты-супер!» 15- летний воспитанник Областного детского дома Володя Сарафутдинов исполнил для зрителей песню Батырхана Шукенова «Нелюбимая». Судьи заметили, что голос Владимира находится в состоянии «ломки» и посоветовали переждать два-три года и снова попробовать себя в вокале.

Судьи проекта Маргарита Суханкина, Стас Пьеха, певица Елка ( Елизавета Иванцева — прим. ред.) и Виктор Дробыш похвалили Владимира за смелость и отметили замечательные вокальные данные. Певец Стас Пьеха сказал Владимиру, что сам в детстве сталкивался с такой же проблемой и несколько лет не пел.

— Володя вернулся в Уральск, чувствует себя хорошо, хотя по началу очень расстроился, — говорит работник Областного детского дома Назерке Гилимова. – Скорее всего он последует советам звездного жюри.

Напомним, ранее завсегдатай различных музыкальных конкурсов и победитель республиканских и международных конкурсов, выпускник Областного детского дома Владимир Сарафутдинов прошел онлайн- кастинг и отправился в Москву на шоу талантов «Ты супер!» на телеканале НТВ.