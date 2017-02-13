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Опубликовано: Пн, Фев 13th, 2017
277 ЗКО

ЗКО занимает последнее место по состоянию дорог в Казахстане

На начало 2016 года в ЗКО всего 26 процентов дорог было в удовлетворительном состоянии, об этом на отчетной встрече в поселке Федоровка сообщил аким области Алтай Кульгинов.

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— Проблема с дорогами в области есть.  По состоянию дорог городского и областного значения мы из 16 регионов занимаем 16 место, — заявил аким области.

По словам Кульгинова, отныне ежегодно будет повышаться финансирование на ремонт дорог в области. В прошлом году на это было выделено 16,5 миллиардов тенге, что позволило отремонтировать 250 км дорог.

— Учитывая все проблемы (с дорогами), этого (ремонта) недостаточно. В этом году мы надеемся сделать не меньше, будет выделено столько же денег на ремонт дорог в области, как и в прошлом году, — рассказал аким Алтай Кульгинов.

В ЗКО, по данным управления жилищно-коммунального хозяйства, более половины городских и областных дорог нуждаются в капитальном ремонте.

Азамат Муханов

2 комментария
  1. HumptyDumpty:
    13 Февраль 2017 в 10:59

    улыбнуло….

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  2. скептик:
    13 Февраль 2017 в 11:26

    Не надо дороги ремонтировать..лучшее музеи, велосипедные дорожки, площади построить и Сырыма на лошадь посадить..

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