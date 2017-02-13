ЗКО занимает последнее место по состоянию дорог в Казахстане
На начало 2016 года в ЗКО всего 26 процентов дорог было в удовлетворительном состоянии, об этом на отчетной встрече в поселке Федоровка сообщил аким области Алтай Кульгинов.
— Проблема с дорогами в области есть. По состоянию дорог городского и областного значения мы из 16 регионов занимаем 16 место, — заявил аким области.
По словам Кульгинова, отныне ежегодно будет повышаться финансирование на ремонт дорог в области. В прошлом году на это было выделено 16,5 миллиардов тенге, что позволило отремонтировать 250 км дорог.
— Учитывая все проблемы (с дорогами), этого (ремонта) недостаточно. В этом году мы надеемся сделать не меньше, будет выделено столько же денег на ремонт дорог в области, как и в прошлом году, — рассказал аким Алтай Кульгинов.
В ЗКО, по данным управления жилищно-коммунального хозяйства, более половины городских и областных дорог нуждаются в капитальном ремонте.
Азамат Муханов
улыбнуло….
Не надо дороги ремонтировать..лучшее музеи, велосипедные дорожки, площади построить и Сырыма на лошадь посадить..