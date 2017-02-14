Аким ЗКО ответил на запрос «УН» о своем служебном автомобиле

Аким ЗКО Алтай Кульгинов дал официальный ответ на редакционный запрос о служебном автомобиле. Глава региона заявил, что новый служебный автомобиль взят в аренду.

Ответ был размещен на официальном блоге акима области, там же где и был опубликован журналистский запрос на предоставление информации. Редакция публикует ответ Алтая Кульгинова полностью.

«13.02.2017, 10:16. Уважаемый Лукпан Ахмедьяров! Акимат Западно-Казахстанской области является коллегиальным органом, следовательно, на его балансе имущество не числится. На балансе ХОЗУ числятся марки автомобилей «Тойота», «Лада», «ГАЗель», «УАЗ», «ГАЗ» 1988-2015-го годов выпуска. За исключением автотранспорта, приобретенного до обретения Независимости РК, автомобили были приобретены за счет средств местного бюджета. Часть автомобилей приобретена на сумму 15092,0 тысяч тенге до 2016 года, другая — передана на баланс ХОЗУ уполномоченным органом по управлению коммунальным имуществом. Государственные регистрационные номера автомобилей присвоены в соответствии с действующим законодательством. Ранее арендованный автомобиль марки «Мерседес» находился в аренде с 2012 года, срок аренды истек 31 декабря 2016 года (ежемесячный платеж аренды составлял — 7 тысяч тенге). В 2016 году закуп автомобилей аппаратом Акима ЗКО не проводился, соответственно, на приобретение автомобилей средства из бюджета не выделялись.Касательно автомобиля «Ауди А8» сообщаем, что данное автотранспортное средство было арендовано для служебного пользования согласно действующему законодательству. Предпочтение данной марке не оказывалось, равно как и ранее опубликованным в СМИ параметрам, таким как «изготовление по спецзаказу». Дополнительно сообщаем, что многие развитые страны в целях экономии бюджета предпочитают практику аренды автотранспорта вместо его покупки (аутсорсинг). Аренда относительно нового автотранспорта экономически выгодна ввиду низких эксплуатационных расходов, так как содержание подержанных автомобилей требует значительных финансовых затрат. С учетом этого было принято решение не тратить бюджетные средства на покупку автотранспорта. Автомобиль «Ауди А8» был арендован на условиях тест-драйва в 50 тысяч тенге в месяц с правом пролонгации и оплатой с последующего месяца до 250 тысяч тенге. Так, при аренде в 50-250 тысяч тенге в месяц бюджет годовой аренды данного автомобиля будет составлять от 600 тысяч до 3-х миллионов тенге. Пять лет аренды составит от 3-х до 15-ти миллионов тенге — это в разы ниже, чем затраты на покупку нового автомобиля», — говорится в ответе.

Чтобы читатели могли сами сделать вывод о том, насколько ответ полный, мы публикуем текст редакционного запроса. Вот о чем мы спрашивали акима области:

«Уважаемый Алтай Сейдирович! С января этого года вы передвигаетесь на новом служебном автомобиле Audi A8 в топовой комплектации. Официальный дилер компании Audi в Казахсане компания Меркур Авто подтвердила, что последняя модель А8 данной марки была отправлена в Уральск за 56 млн тенге. . На основании закона «О доступе к информации», ст.20 Конституции РК, Закона «О средствах массовой информации», а также Закона «О государственной службе» прошу вас предоставить информацию по следующим вопросам: 1.Предоставьте нам копию документов конкурса на государственные закупки вышеназванного автомобиля, с указанием даты объявления этой закупки на соотвествующем сайте. 2. Сколько потенциальных поставщиков изъявило желание принять участие в этом конкурсе? 3. Кто был признан победителем конкурса? 4. Конечная сумма средств выделенная на приобретение этого автомобиля? 5. По какой статье бюджетной классификации и с какой формулировкой проходит приобретение служебного автомобиля для акима Западно-Казахстанской области? 6. Под каким кодом бюджетной программы проходит этот вид госзакупки при публикации бюджета в СМИ? 7. Что стало с прежним вашим служебным автомобилем марки Mersedes s-class на котором ездили вы ранее? 8. Укажите сумму за которую был приобретен и дату приобретения автомобиля Mersedes s-class. 9.Перечислите марки автомобилей с указанием марки, государственых номерных регистрационых знаков, сумму за которую они были приобретены, источник финансирования, всех транспортных средств состоящих на балансе акимата области либо ХОЗУ аппарата акима области на даный момент? 10. Есть ли в автопарке служебных автомобилей ХОЗУ аппарата акима ЗКО автомобили взятые в аренду? 11. Укажите марки и модели арендуемых автомобилей, кого из должностных лиц акимата ЗКО они обслуживают, сумму арендной платы, назовите физическое или юридическое лицо у которых арендуются автомобили, каким образом объявляется конкурс на аренду автомобилей (с указанием текста объявления, СМИ в котором такие объявления публиковались). 12. На основании какого закона (с указанием статьи и пункта) служебные автомобили акима Западно-Казахстанской области имеют один и тот же государственный регистрационный номерной знак 001 WK 07?»

Редакция ставила вопрос о государственном регистрационном номерном знаке служебного автомобиля, так как по официальной базе данных eisto.kz электронного правительства РК госномер 001 WK 07, выдан на автомобиль Toyota HiAce. Согласно той же базе данных, срок действия техосмотра этого автомобиля под этим госномером истек год назад.