Аким ЗКО рассказал о приоритетах на 2017 год

В 2017 году власти ЗКО будут уделять приоритетное внимание строительству дорог и водоснабжению сел региона. Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов журналисту «УН».

По словам акима области, Западно-Казахстанкая область по степени асфальтированности дорог и обеспечению качественной питьевой водой занимает последние строчки в сравнению с другими регионами Казахстана.

— Поэтому для нас эти два вопроса являются приоритетными. В этом году запланировано строительство дорог с твердым покрытием от Актюбинской трассы и до поселка Акжайык Теректинского района. Как вы знаете, тот берег Урала у нас достаточно густонаселенный, но асфальтированной дороги там никогда не было. Поэтому, начиная с этого года и на протяжении нескольких лет, мы будем строить там новую дорогу до поселка Индер Атырауской области. Также в этом году мы построим две дороги, которые позволят транзитному транспорту не заезжать в Уральск. Это дорога от поселка Большой Чаган и до Саратовской трассы. Второй проект — это дорога от Аксая напрямую до актюбинской трассы. Что касается водоснабжения. У нас в южных районах области есть множество сел, в которых люди потребляют воду из открытых водозаборов. Бокейординский, Жангалинский, Казталовский районы. С помощью депутатов парламента от нашей области мы смогли защитить перед правительством этот проект. Есть договоренность о том, что они будут финансировать проекты по водоснабжению в солидарном порядке с местным бюджетом. То есть республиканский бюджет выделит денег на строительство водопроводов в зависимости от того, сколько денег выделит местный бюджет. Сейчас речь идет о том, чтобы местный бюджет выделил на водоснабжение порядка 6 млрд тенге. Республика выделит около 9 млрд тенге. В этом году начнется строительство, проект переходящий, — сказал аким области.

Кроме того, аким области сообщил, что руководство области особенное внимание будет уделять завершению газоснабжения сел области. В настоящее время ЗКО занимает лидирующие позиции среди других регионов страны по этому показателю. В ЗКО газифицировано около 95% сел.

— Но, не подключив к газу остальные пять процентов сел, мы не можем успокаиваться. Поэтому работу в этом направлении мы будем продолжать, — сказал аким ЗКО.