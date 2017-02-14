Акимат ЗКО начал проверку в отношении чиновников Зеленовского района
Началась проверка по обращению в анонимном письме жителей поселка Переметное, в котором они утверждают, что чиновники приезжают на работу из Уральска.
Об этом сообщил Жаркын Жумадилов, пресс секретарь акима ЗКО. По его словам, проверка началась в понедельник.
— Идет проверка по анонимному письму жителей. На этой неделе аким Зеленовского района должен рассказать о результатах проверки, — поделился Жаркын Жумадилов.
Напомним, на отчетной встрече акима Зеленовского района Карима Джакупова перед населением журналист рассказал об анонимном письме, в котором жители жаловались на то, что чиновники каждый день приезжают на работу из города.
А вдруг они, чиновники Зеленовского района сайт УН не читают?
Надо было заранее обзвонить хотя бы, чтоб на этой неделе как-нибудь схоронились для приличия.