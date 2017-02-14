Илон Маск предсказал «слияние» людей и машин

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в будущем из-за развития искусственного интеллекта людям придется объединиться с технологиями, чтобы не стать «бесполезными», отстав от прогресса. Об этом предприниматель заявил на саммите World Government Summit в Дубае, передаёт CNBC.

«Со временем, я думаю, мы увидим более тесное слияние биологического и цифрового интеллекта», — подчеркнул Маск. Предприниматель не исключил, что подобное слияние приведет к превращению людей в своего рода киборгов.

«В эпоху, когда искусственный интеллект развивается так стремительно, есть риск, что человечество не сумеет угнаться за прогрессом. Нам надо объединиться с машинами, чтобы соответствовать их уровню развития», — отметил глава SpaceX.

Бизнесмен предупредил о риске появления «глубокого ИИ» — интеллекта, который окажется «умнее самого умного человека на земле». Однако наиболее актуальной проблемой в ближайшем будущем станет замена людей на искусственные алгоритмы, добавил он. В частности, из-за развития систем самоуправления для машин, над которыми в том числе работает Tesla, в ближайшие 20 лет около 12-15% от мировой рабочей силы окажутся безработными. «Нам нужно срочно понять, чем эти люди могут заняться, так как изменения будут очень быстрыми и разрушительными», — сказал Маск.

В июне 2014 года Илон Маск рассказывал, что опасается появления «злого» искусственного интеллекта, поэтому держит руку на пульсе исследований в этой области. В августе глава Tesla Motors и SpaceX сравнил опасность «неправильно работающего» ИИ с ядерным оружием, а человечество назвал «биологическим загрузчиком для цифрового суперразума». Ранее Inc. писал о борьбе за талантливых специалистов, передовые технологии и промышленный шпионаж в Tesla.

incrussia.ru