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Опубликовано: Вт, Фев 14th, 2017
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Какие улицы Уральска будут отремонтированы в 2017 году (ВИДЕО)

В 2017 году на ремонт улиц в  Уральске будет выделено 8 млрд тенге. Акимат города подготовил анимированный ролик, в котором наглядно показаны улицы Уральска, которые будут заасфальтированы в этом году. 

Дорога на послелок Подстепное. Протяженность более 4 километров. В настоящее время подрядчик - ТОО "АлматыИнжСтрой" с помощью двух афальтоукладчиков проводит ремонт дорожного полотна. По словам главного инженера предприятия Идията Ильясова, ежедневно сюда привозят более 1000 кубометров асфальтной смеси. За день строители проходят 300-400 метров.

В 2017 году в Уральске будет отремонтировано в два раза больше дорог, чем в прошлом году. Если в 2016 году в городе общая протяженность дорог, подвергшихся ремонту, составляла 23 километра, то в этом году будет заасфальтировано 50 километров дорог. Все улицы с закадровой озвучкой акима города указаны в видеоролике.

Один комментарий
  1. sabyr:
    14 Февраль 2017 в 20:21

    В 2017 году на ремонт улиц в Уральске будет выделено 8 млрд тенге.
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    Ого, это даже при откате по божески, то есть 10% уже 800 лимов.
    Но ведь наши ненасытные 10% никогда қанағаттанбайды.

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