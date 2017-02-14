Какие улицы Уральска будут отремонтированы в 2017 году (ВИДЕО)
В 2017 году на ремонт улиц в Уральске будет выделено 8 млрд тенге. Акимат города подготовил анимированный ролик, в котором наглядно показаны улицы Уральска, которые будут заасфальтированы в этом году.
В 2017 году в Уральске будет отремонтировано в два раза больше дорог, чем в прошлом году. Если в 2016 году в городе общая протяженность дорог, подвергшихся ремонту, составляла 23 километра, то в этом году будет заасфальтировано 50 километров дорог. Все улицы с закадровой озвучкой акима города указаны в видеоролике.
В 2017 году на ремонт улиц в Уральске будет выделено 8 млрд тенге.
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Ого, это даже при откате по божески, то есть 10% уже 800 лимов.
Но ведь наши ненасытные 10% никогда қанағаттанбайды.