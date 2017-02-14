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Опубликовано: Вт, Фев 14th, 2017
188 ЗКО / Картина дня

В Уральске будет отремонтирован «омеговский» мост

Акимат Уральска намерен в следующем году начать реконструкцию путепровода в районе завода «Омега». Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов журналисту «УН». 

деповской мост

По его словам, помимо реконструкции «деповского» моста, местные власти разрабатывают документацию для реконструкции путепровода в районе «Омега».

— Этот путепровод также нуждается в ремонте. Но закрывать два путепровода из четырех имеющихся — это значит создать транспортный коллапс. Поэтому было принято решение в первую очередь реконструировать путепровод в районе «Депо» и уже после этого заняться омеговским мостом, — сообщил Алтай Кульгинов.

Напомним, что в этом году на реконструкцию будет закрыт путепровод в районе «Депо». По графику срок реконструкции займет 24 месяца.

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