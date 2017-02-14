В Уральске будут субсидировать общественные перевозки

Власти предлагают комплекс мер по оздоровлению городского общественного транспорта. В частности, наряду с повышением тарифа, акимат предлагает субсидировать перевозчиков.

Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов журналисту «Уральской недели» 13 февраля. По словам акима области, органы власти в настоящее время рассматривают несколько вариантов поддержки предприятий-перевозчиков.

— Эту проблему не решить исключительно путем повышения тарифа. Перевозчики просят повысить тариф до 110 тенге. Для нас это неприемлемо. На счет субсидирования этот вопрос решаем. Мы на это готовы, но точечно — то есть изучим рентабельность маршрутов и будем субсидировать нерентабельные маршруты. Например 10-й маршрут, 1-й и так далее. Но перед этим мы просим перевозчиков провести модернизацию подвижного состава. В частности, мы настаиваем на том, чтобы с улиц города исчезли Газели и чтоб их заменили на большие автобусы. Понятно, что морально устаревшие ПАЗики тоже должны быть заменены. Никому руки выкручивать не собираемся. Есть механизм поддержки фонда «Даму», когда государство компенсируют половину процентной ставки банковских кредитов, взятых на обновление транспорта. Уже два перевозчика такие льготные кредиты получили на сумму около 80 млн тенге. Ну и самое главное перевозчикам стоит поработать над повышением качества перевозок — своевременное движение по графику, чистота в салоне, культура и вежливость, соблюдение правил дорожного движения. То есть мы говорим: «Просите повысить тариф, тогда делайте шаги навстречу, чтобы население понимало, за что вы просите денег», — сказал аким области.

По словам Алтая Кульгинова, еще одна задача, которую стоит решить властям и перевозчикам — это учет всех денег, которые поступают от населения за проезд в общественном транспорте.

— Там есть поток наличных средств, который не учитывается. Билеты не всегда дают.Поэтому мы обязательно введем электронное билетирование. Мы сейчас берем срок — два месяца — на изучение этого вопроса. Учтем опыт Алматы. То есть помимо электронных карт, чтобы у населения была возможность в автобусе приобрести разовый электронный билет. Ну например, человек приехал из поселка. Ему нет смысла покупать пластиковую карту. Он зашел в автобус, кондуктор или водитель через валидатор сразу же провели оплату и выдали ему билет разовый. Но для этого нужно, чтобы контролеры были независимы от перевозчиков. Чтобы у них не было искушения деньги взять, а билет не выдавать. Вот это все и учитывается для внедрения электронных платежей в общественном транспорте, — сказал аким области в разговоре с журналистом.