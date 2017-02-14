В Уральске в 2017 году власти намерены переселить 150 семей из аварийных домов

В Уральске власти намерены снести квартал из двухэтажных ветхих домов в районе завода «Омега». На их месте будут построены пять многоэтажных домов, в которых и намерены расселить жителей старых домов.

Об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев во время отчетной встречи с населением 14 февраля.

— Такой вариант мы уже начали реализовать на примере двух аварийных домов по улице Курмангазы и Гагарина. Суть проекта в том, что в этом случае государство вообще не несет никаких затрат. Земля под аварийными домами отдается строительным компаниям. Они сносят аварийные дома и на их месте строят многоэтажные дома. Жители снесенных домов получают в новых домах квартиры, а выгода строительной компании в том, что остальные квартиры в новых домах они продают по коммерческой цене. Таким же образом мы хотим и поступить со старыми домами в районе завода Зенит. В настоящее время ведем переговоры с жителями этих домов и в случае положительного результата уже до конца этого года мы расселим 150 семей. Всего в Уральске насчитывается 41 аварийный дом, в котором проживают 320 семей, — сказал аким города.