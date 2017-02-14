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Опубликовано: Вт, Фев 14th, 2017
113 ЗКО / Картина дня

В Уральске заново отстроят школу № 4

В Уральске в этом году полностью снесут и заново отстроят среднюю школу № 4 во втором рабочем поселке, об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев во время отчетной встречи 14 февраля. 

школа без ремонта

По словам акима, к такому решению власти пришли после обследования школы.

— Всего в Уральске 13 школ нуждаются в капитальном ремонте. В этом году, кроме школы № 4, будут отремонтированы еще две школы — № 21 и №22. Также будут построены три новые школы — две по 600 учебных мест в Деркуле и одна на 900 мест в Зачаганске, — сказал аким города Нариман Турегалиев.

 

Один комментарий
  1. HumptyDumpty:
    14 Февраль 2017 в 20:09

    господин-аким! дайте указание подготовить технику для откачки огромных луж ,перед областной школой №8! весна не за горами и уже 6 или 7 год подряд, весно и осенью ученикам невозможно подойти к школе: количество машин, желающих подвезти своё чадо и чтоб оно не замочило ног, очень велико, но и детей , родители которых не имеют своего авто,тоже немало. поэтому ,детям очень тяжело пробираться между джипами и успевать ловировать по скользкой жиже,опасаясь упасть в грязнуюи холодную воду…сделайте доброе дело,пжлста! директорам 8 и 25 школ,совсем дела нет до этого.

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