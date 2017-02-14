В Уральске заново отстроят школу № 4

В Уральске в этом году полностью снесут и заново отстроят среднюю школу № 4 во втором рабочем поселке, об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев во время отчетной встречи 14 февраля.

По словам акима, к такому решению власти пришли после обследования школы.

— Всего в Уральске 13 школ нуждаются в капитальном ремонте. В этом году, кроме школы № 4, будут отремонтированы еще две школы — № 21 и №22. Также будут построены три новые школы — две по 600 учебных мест в Деркуле и одна на 900 мест в Зачаганске, — сказал аким города Нариман Турегалиев.