В Уральске заново отстроят школу № 4
В Уральске в этом году полностью снесут и заново отстроят среднюю школу № 4 во втором рабочем поселке, об этом сообщил аким Уральска Нариман Турегалиев во время отчетной встречи 14 февраля.
По словам акима, к такому решению власти пришли после обследования школы.
— Всего в Уральске 13 школ нуждаются в капитальном ремонте. В этом году, кроме школы № 4, будут отремонтированы еще две школы — № 21 и №22. Также будут построены три новые школы — две по 600 учебных мест в Деркуле и одна на 900 мест в Зачаганске, — сказал аким города Нариман Турегалиев.
господин-аким! дайте указание подготовить технику для откачки огромных луж ,перед областной школой №8! весна не за горами и уже 6 или 7 год подряд, весно и осенью ученикам невозможно подойти к школе: количество машин, желающих подвезти своё чадо и чтоб оно не замочило ног, очень велико, но и детей , родители которых не имеют своего авто,тоже немало. поэтому ,детям очень тяжело пробираться между джипами и успевать ловировать по скользкой жиже,опасаясь упасть в грязнуюи холодную воду…сделайте доброе дело,пжлста! директорам 8 и 25 школ,совсем дела нет до этого.