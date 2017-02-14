В ЗКО готовятся продавать землю сельхозназначения с аукционов

На 2017 год по районные акиматы по области намерены провести конкурсные процедуры по продаже 39 земельных участков общей площадью 20,1 тысяч гектаров.

Эту информацию сообщила руководитель областного управления земельных отношений Алия Мухаметжанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

— Акиматы районов планируют проводить конкурсы по предоставлению прав землепользования на земли сельскохозяйственного назначения, — рассказала Мухаметжанова. — На 2017 год районы должны провести 21 конкурс по 39 земельным участкам, общая площадь которых составляет 20,1 тысяч га. При этом на подготовительные работы для проведения торгов и разработки землеустроительной документации требуется 7,4 млн. тенге. Проведение земельных торгов запланировано во втором и третьем кварталах этого года (стартовые суммы продажи земли сельхозназначения чиновница не озвучила – прим. ред.).

В Акжаикском районе запланировано проведение 2 торгов по 2 земельным участкам общей площадью 2000 га.

В Бокейординском районе — 1 аукцион по 2 участкам площадью 1000 га;

В Бурлинском районе — 1 по 2 участкам площадью 1143 га;

В Жангалинском районе — 3 по 5 участкам — это 2500 га;

В Жанибекском районе — 1 по 1 участку — 2000 га;

В Зеленовском районе — 1 по 8 участкам площадью 3450 га;

В Казталовском районе 4 по 4 участкам площадью 2000 га;

В Сырымском районе — 3 по 3 участкам площадью 2000 га;

В Таскалинском районе — 1 по 7 участкам площадью 1574 га;

В Чингирлауском районе – 2 аукциона по 5 участкам площадью 2500 га.

Кстати, в частной собственности по ЗКО находится 23,7 тыс. га земель сельхозназначения, в аренде — 6120,2 тыс. га, в постоянном землепользовании у государственных юридических лиц — 75,9 тыс. га, также для ведения садоводства и дачного строительства предоставлено 5,6 тысяч га.

Людмила КАЛАШНИКОВА