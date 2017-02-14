В ЗКО планируют провести ревизию земель сельхозназначения

Выявлять бесхозные и заброшенные пашни и пастбища, по словам руководителя областного управления земельных отношений Алии Мухаметжановой, в течение 2017-2020 годов будут сотрудники районных отделов земельных отношений совместно с сотрудниками областного «Гипрозема».



— Сейчас комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства утверждает рекомендации по поводу будущей ревизии. И уже скоро мы начнём работать, — отметила Алия Мухаметжанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. – Дополнительного финансирования на проведение ревизии земель сельхозназначения не предусмотрено.

По словам спикера, за 2012-2016 годы в ЗКО было выявлено 1 млн. 126,9 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (только за 2016 год сотрудники земельных отделов по области выявили 122,9 тыс. га заброшенных земельных наделов). В госсобственность было возвращено 860,2 тыс. гектаров земли, из них новым крестьянским хозяйствам власти предоставили 444,5 тыс. га. На площади 253,8 тыс. га землепользователи возобновили свою деятельность.

В отношении владельцев 11,2 тыс. га земель сельхозназначения областное управление по контролю за использованием и охране земель подготовило материалы для принятия административных мер. Из них по земельным участкам площадью 9,3 тысяч га приняты следующие меры:

— по земельным участкам площадью 6,6 тысяч га поданы иски в суды (Зеленовский, Жанибекский районы);

— по земельным участкам на площади 2,7 тысяч га ведутся проверки (Казталовский район);

— на площади 1,9 тысяч га не были проведены проверки: в связи со смертью и сменой владельцев земельных участков, а также в связи тем что не установлены границы земельного участка.

На учет как бесхозное имущество поставлены земельные участки площадью 1,7 тысяч га, из них:

— 5 земельных участков на площади 0,3 тысяч га со сроком до февраля 2017 года (г.Уральск);

— 5 земельных участков на площади 1,3 тысяч га со сроком до сентября 2017 года (Бурлинский, Жангалинский, Зеленовский, Казталовский районы). По истечению сроков данные земельные участки в соответствии с законодательством будут возвращены в государственную собственность.

Кстати, руководитель управления по контролю за использованием и охране земель ЗКО управления Салауат Нургалиев отмечает, что большей частью неиспользованные земли сельхозназначения находятся в Зелёновском, Теректинском и Бурлинском районах – там заброшено много полей, где когда-то сеяли зерновые культуры.

Кстати, на 1 января 2017 года по области общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 6 225 тысяч га (в том числе: пастбища – 4 780 тысяч га, пашни 538 тысяч га, залежи – 471,8 тысяч га, сенокосы – 380 тысяч га, прочие земли – 51,6 тысяч га, многолетние насаждения – 1,8 тысяч га.)

По последним данным, в области числится 4985 крестьянских и фермерских хозяйств, 168 негосударственных и 54 государственных сельскохозяйственных организаций. Всего за негосударственными формами хозяйствования закреплено 98,6 % земель сельскохозяйственного назначения.

У юридических лиц с иностранным участием в долгосрочной аренде находится 2,1 тысяч га пашни (Бурлинский район, ТОО «Аксайский комбинат хлебопродуктов»).

По области в 2016 году до объявления моратория в частную собственность агроформированиям предоставлено 2,6 тысяч га на сумму 12115,3 тысяч тенге. В настоящее время предоставление сельскохозяйственных земель приостановлено.

Людмила КАЛАШНИКОВА