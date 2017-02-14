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Опубликовано: Вт, Фев 14th, 2017
107 ЗКО / Картина дня

В ЗКО свыше 7600 жителей Жангалы вынуждены пить ржавую воду

По словам сельчан, грязно- бурая вода течет из- под крана центрального водопровода уже больше года. Всего дефицит питьевой воды в селе наблюдается  около пяти лет.

водичка

Такая вода в Жангале считается грязной, а на несколько оттенков светлей — уже чистая

 

В редакцию газеты «Уральская неделя» обратились жительницы села Жангала Айгуль Акылбекова и Актолкын Кенжегалиева. Женщины утверждают, что  жангалинцы не видят чистой воды вот уже пять лет.

— Эту воду не то что пить, в ней стирать и мыться невозможно, — говорит Айгуль Акылбекова. —  Нам уже надоело покупать кухонные фильтры для очистки воды. Его хватает максимум на три дня. В местной аптеке люди стоят в очереди за чистой водой, как в советское время за хлебом! Не у всех жангалинцев есть возможность покупать постоянно воду в бутылках или заказывать по 2-3 фильтра в неделю, которые стоят по полторы тысячи тенге. Некоторые сельчане используют старые технологии – очищают воду с помощью ваты и активированного угля.

По словам женщин, трубы водопровода в селе настолько старые, что вода в них не просто с ржавчиной и песком, но и отдает запахом водорослей.

-У меня в Жангале живут пожилые родители, — рассказывает Актолкын Кенжегалиева. – Зимой мы забираем  у них грязные вещи, чтобы стирать в городе. От стирки в их воде все белье становится коричневым.

По словам женщин, о проблемах  с питьевой водой в Жангале давно знает  знает  аким  района Лавр Хайретдинов, но ничего не предпринимает. Буквально несколько дней назад, во время визита замакима ЗКО АрманаУтегулова, жангалинцы пожаловались на воду и ему .

— Когда наш водопровод был на балансе ЛПУ (система линейных газопроводов в Жангале – прим.ред.), то вода была чистой, но когда его взял на баланс районный жилкомхоз, то вода стала коричневой, — говорят женщины. – Получается, что за водопроводом сейчас не следят, его вовремя не ремонтируют, не меняют фильтры, а акиму района до этого нет дела.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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