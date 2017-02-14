ЗКО будет поставлять мясо в Китай

Фермеры ЗКО могут стать ключевыми поставщиками мяса в Китай. Об этом сообщил аким области в разговоре с журналистом «УН» 13 февраля.

Рассказывая о программе поддержки сельского хозяйства, аким области Алтай Кульгинов сообщил, что власти будут активно поддерживать скотоводческие хозяйства региона. По словам собеседника издания регион обладает хорошим экспортным потенциалом в этой части и власти уже провели переговоры с китайской стороной на предмет поставок мяса.

— Бизнесмены из Китая уже приезжали к нам и изучали возможности наших сельхозтоваропроизводителей. Они остались очень довольны качеством нашей продукции и выразили готовность заключить с нами соотвествующие договоренности на поставку мяса. Но для этого нашим хозяйствам нужно обеспечить достаточный уровень бесперебойных поставок. У китайской стороны это основное условие, потому что если мы заключим контракты, а поставлять будем с перебоями, то договор предусматривает штрафные санкции по отношению к поставщикам. Поэтому акимат области со своей стороны готов поддерживать товаропроизводителей в той части, чтобы они развивали устойчивый объем производства, — сказал аким области.

По его словам, даже с учетом транспортных издержек, мясо из ЗКО привлекает Китай по своей цене.

— Вы наверное уже слышали, что был успешно доставлен груз из Китая в Великобританию по железной дороге через континентальную часть, в том числе и территорию Казахстана. И вопрос не только в стоимости доставки, а во времени. Сегодня автомобильный и железнодорожный транспорт позволяет международному бизнесу значительно сокращать время поставки по сравнению с морскими путями, — сказал аким области Алтай Кульгинов.