Аким Уральска отчитался о том, как использованы деньги налогоплательщиков

Аким Уральска Нариман Турегалиев отчитался о том, как использовались деньги налогоплательщиков в 2016 году. По словам акима больше половины бюджета города было направлено на социальную сферу.

О том как формировался бюджет города в прошлом году и как он был освоен, аким рассказал 14 февраля во время отчетной встречи с населением, которая прошла в здании «Нур Отана». По словам акима годовой бюджет города составил 31,2 млдр тенге. Из этой суммы больше половины (52,4 %) было направлено на социальную сферу, 20% — в сферу ЖКХ и 19% — в сферу строительства.

Всего по городу в государственную казну в прошлом году поступило 88,9 млрд тенге. В 2015 году поступления в госбюджет из Уральска составили 68,3 млрд тенге. Из них 16,7 млрд тенге (19%) это поступления из городского бюджета, 7,6 млрд тенге (8%) — из областного бюджета и 64,7 млрд тенге (73%) поступления из республиканского бюджета.

Намного интереснее выглядят данные по налогам, которые были собраны в Уральске. По данным акима области в 2016 году в Уральске насчитывалось 24,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, которые в общей сложности, в виде налогов уплатили в госбюджет 19,2 млрд тенге. Из этой суммы в местном бюджете осталось 6,9 млрд тенге, а остальная сумма ушла в вышестоящие областной и в республиканские бюджеты.