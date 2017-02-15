Погода -8.25oC
$322.49
342.19
5.59
Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
164 ЗКО / Картина дня

Аким Уральска отчитался о том, как использованы деньги налогоплательщиков

Аким Уральска Нариман Турегалиев отчитался о том, как использовались деньги налогоплательщиков в 2016 году. По словам акима больше половины бюджета города было направлено на социальную сферу.

По словам акима годовой бюджет города составил 31,2 млдр тенге. Из этой суммы больше половины (52,4 %) было направлено на социальную сферу, 20% - в сферу ЖКХ и 19% - в сферу строительства. 

По словам акима годовой бюджет города составил 31,2 млдр тенге. Из этой суммы больше половины (52,4 %) было направлено на социальную сферу, 20% — в сферу ЖКХ и 19% — в сферу строительства.

 

О том как формировался бюджет города в прошлом году и как он был освоен, аким рассказал 14 февраля во время отчетной встречи с населением, которая прошла в здании «Нур Отана». По словам акима годовой бюджет города составил 31,2 млдр тенге. Из этой суммы больше половины (52,4 %) было направлено на социальную сферу, 20% — в сферу ЖКХ и 19% — в сферу строительства.

Всего по городу в государственную казну в прошлом году поступило 88,9 млрд тенге. В 2015 году поступления в госбюджет из Уральска составили 68,3 млрд тенге. Из них 16,7 млрд тенге (19%) это поступления из городского бюджета, 7,6 млрд тенге (8%) — из областного бюджета и 64,7 млрд тенге (73%) поступления из республиканского бюджета.

налоги от МСБ

Намного интереснее выглядят данные по налогам, которые были собраны в Уральске. По данным акима области в 2016 году в Уральске насчитывалось 24,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, которые в общей сложности, в виде налогов уплатили в госбюджет 19,2 млрд тенге. Из этой суммы в местном бюджете осталось 6,9 млрд тенге, а остальная сумма ушла в вышестоящие областной и в республиканские бюджеты.

2 комментария
  1. Злой:
    15 Февраль 2017 в 9:29

    Радуемся, народ! Уже к миллионам привыкли, привыкаем к миллиардам, скоро будут бюджеты в триллионах исчисляться, стремимся к Зимбабве!!! А как отсталым регион был, так и остаётся и это при нашей нефти…

    0
    0
    Ответить
  2. Злой:
    15 Февраль 2017 в 9:32

    Кричащим что все хорошо — у вас наверное телевизор и телефон в кредит на 3 года? Вот это реальная заслуга государства, что народ обнищал.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-15
Утром-8.25 ℃
Днем-5.78 ℃
Вечером-5.52 ℃
Ночью-6.47 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1017.84
Скорость ветра6.41 м/с
2017-02-16
Утром-6.88 ℃
Днем-6.04 ℃
Вечером-7.18 ℃
Ночью-8.58 ℃
Влажность96 %
ДавлениеhPa 1020.58
Скорость ветра4.18 м/с