Белый дом: Трамп дал понять, что Россия должна вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что правительство России должно «вернуть» оккупированный Крым и отказаться от насилия на востоке Украины, где при поддержке России сепаратисты борются против правительственных сил на протяжении почти трех лет. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По словам Спайсера, Трамп придерживается «невероятно жесткой линии» по отношению к Москве. В то же время, по его словам, «Трамп ожидает, что сможет улучшить отношения с Россией».

Спайсер сослался, в частности, на то, что 3 февраля постоянный представитель США в ООН Никки Хейли решительно осудила Россию во время своего первого появления в Совете Безопасности ООН и подчеркнула, что «Крым является частью Украины» и что связанные с Крымом санкции будут сохранены до возвращения украинского контроля над полуостровом.

Слова пресс-секретаря стали ответом на опасения относительно возможности смягчения курса по отношению к Москве, на которое неоднократно намекал Дональд Трамп.

Новый министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом в Украине, остаются в силе.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.

«Радио Азаттык»