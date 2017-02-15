Берлин дает 300 миллионов евро на зарядные станции для электромобилей

В Германии стартует госпрограмма развития инфраструктуры для обычной и быстрой зарядки электротранспорта. Правительство дает деньги на установку 15 тысяч терминалов.

В Германии начинается реализация широкомасштабной государственной программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. С 1 марта 2017 года частные инвесторы и муниципальные власти могут подавать заявки на получение правительственных субсидий, объявило 13 февраля министерство транспорта ФРГ. Оно выделило 300 миллионов евро на установку по всей стране 15 тысяч терминалов.

Евросоюз одобряет идею дать первоначальный импульс

При этом приоритет отдается дорогостоящим станциям быстрой зарядки. На финансирование 5 тысяч таких терминалов пойдут две трети выделенной суммы — 200 миллионов евро. 100 миллионов евро предназначены для помощи при оборудовании 10 тысяч точек для обычной зарядки. Министерство предъявляет к потенциальным получателям субсидий два основных требования: терминалы должны быть круглосуточно общедоступными и использовать электроэнергию только из возобновляемых источников.

Данная программа, рассчитанная на период до 2020 года, является составной частью целого пакета мер по развитию электромобильности в Германии, утвержденного правительством ФРГ еще в конце апреля 2016 года. Вскоре после этого, летом прошлого года, началась выплата премий в 4 и 3 тысячи евро немецким покупателям соответственно электрических и гибридных автомобилей.

А вот субсидирование установки зарядных станций предварительно должен был изучить и разрешить Евросоюз. Он дал «зеленый свет» 13 февраля, после чего Берлин в тот же день объявил о дате начала программы.

Как заявила в Брюсселе европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, намеченные субсидии не нарушают действующих в ЕС правил государственной поддержки бизнеса. Наоборот, реализация немецкой программы будет способствовать преодолению существующего на рынке дефицита и «повысит привлекательность электрических автомобилей в глазах потребителей и предприятий». Еврокомиссар считает, что после создания «основополагающей зарядной инфраструктуры» для ее дальнейшего развития государственная поддержка, скорее всего, уже не потребуется.

По данным немецких СМИ, на начало 2017 года в Германии действовало приблизительно 6300 полностью или частично доступных широкой публике точек или станций зарядки электромобилей, а общее число терминалов достигло 18 тысяч. В таком случае начинающаяся государственная программа установки 15 тысяч терминалов приведет к увеличению их нынешнего числа более чем на 80 процентов.

Число станций и точек зарядки будет стремительно нарастать

Однако это далеко не единственный проект развития зарядной инфраструктуры. То же министерство транспорта ФРГ параллельно реализует программу установки терминалов на всех автостоянках с ресторанами и заправками вдоль немецких автобанов (Raststätte).

Одновременно немецкие автоконцерны BMW, Daimler, Volkswagen (включая его дочерние фирмы Audi и Porsche) и американская корпорация Ford с ноября 2016 года работают над созданием совместного предприятия, которое займется строительством и эксплуатацией станций быстрой зарядки электромобилей вдоль важнейших автомагистралей Германии и Европы.

Прибавим к этому постоянно расширяющуюся фирменную сеть станций быстрой и обычной зарядки американской корпорации Tesla, последовательную установку бесплатных зарядных устройств на автостоянках крупнейшей в Германии сети супермаркетов Aldi, а также быстро растущее число терминалов на парковках, в жилых кварталах, при гостиницах и автосалонах. Если учесть все эти факторы, то можно с большой долей уверенности утверждать: уже в ближайшие два-три года возможности для подзарядки электромобилей в Германии многократно возрастут.

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